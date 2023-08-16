Жалкое зрелище: как война нанесла сокрушительный удар по «скрепе» Кремля 1 16.08.2023, 10:14

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Стало известно о самом большом провале РФ и лично Путина.

Бывший донецкий журналист, ставший на защиту Украины в 2022 году Кирилл Сазонов написал о том, что провальная «СВО» Путина обнулила миф о величии армии РФ и победе России в Великой Отечественной войне, который Кремль культивировал в последние десятилетия.

«Именно эти вещи у них на уровне религиозного культа. А что россияне видят сейчас? Украина дает достойный отпор и освобождает от них свои территории. Да, они будут рассказывать, что это НАТО, но сам факт поражения не скрыть. И все попытки вербовать афганцев, талибов, африканцев, присоединить к войне военных Северной Кореи... это все свидетельствует о том, что нет никакого легендарного «русского солдата, победителя». Вояки они плохие. Для государства, которое видит величие исключительно в контексте «Мы сильные, страшные, и нас все боятся, потому что можем повторить», это крах. Идеологический и мифологический. Жалкое зрелище вместо пугающего…» – прокомментировал Сазонов.

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