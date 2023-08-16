СБУ раскрыла детали изготовления морских дронов, поразивших Крымский мост и Черноморский флот РФ 16.08.2023, 10:23

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Их делают не на земле.

Украинские морские дроны - это уникальная разработка Службы безопасности Украины. Они изготавливаются на подземном производстве на территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы СБУ Василия Малюка.

Он заявил, что разработкой морских надводных дронов занимается СБУ без участия частных компаний. Спецслужбе помогают гражданские инженеры и IT-специалисты, а производство дронов находится под землей.

«Изготовление наших дронов осуществляется на одном из подземных производств на территории Украины. Сегодня в процессе разработки и реализации у нас очень много разных интересных операций, в частности в акватории Черного моря. Обещаю вам, это будет сюрпризом, особенно для наших врагов», - сказал Малюк.

Глава СБУ отметил, что именно украинские дроны атаковали Крымский мост в июле 2023 года, а также корабль «Оленегорский горняк» и нефтяной танкер SIG.

По его словам, морские дроны, повредившие Крымский мост в июле, были названы SeaBaby, то есть «Морской малыш». Они оборудованы боевой частью 850 кг. Беспилотники, повредившие российские корабли, имели по 450 килограммов боевой части.

Малюк подчеркнул, что все спецоперации СБУ - законны, а западные партнеры не участвуют в их проведении.

СБУ атаковала российские корабли

Напомним, в августе СБУ провела две уникальные операции в Черном море. Так, ночью 4 августа надводный морской дрон атаковал десантный корабль «Оленегорский горняк» в бухте Новороссийска. По имеющейся информации, россияне еще не скоро смогут починить корабль.

Также 5 августа в районе Керченского пролива морской дрон ударил по нефтяному танкеру SIG, перевозившему топливо для российского флота. Спецоперацию провела Служба безопасности Украины совместно с ВМС.

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