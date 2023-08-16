Под Новогрудком лукашисты разогнали католический скаутский лагерь 1 16.08.2023, 10:28

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Не понравились скаутские шевроны.

Под Новогрудком католические скауты организовали лагерь, но это не понравилось местным пропагандистам, пишет тг-канал «Хрысціянская візія».

Местный пропагандистский паблик написал о лагере 14 августа, а уже на следующий день скауты свернули его. Пропагандистам не понравились шевроны на скаутской форме, и они пожаловались властям.

Власти, как отмечается в пропагандистском паблике, провели «профилактическую беседу» с организаторами лагеря. Известно, что среди организаторов были минские священники.

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