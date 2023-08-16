Под Новогрудком лукашисты разогнали католический скаутский лагерь

Под Новогрудком лукашисты разогнали католический скаутский лагерь1
- 16.08.2023, 10:28
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Не понравились скаутские шевроны.
Под Новогрудком католические скауты организовали лагерь, но это не понравилось местным пропагандистам, пишет тг-канал «Хрысціянская візія».
Местный пропагандистский паблик написал о лагере 14 августа, а уже на следующий день скауты свернули его. Пропагандистам не понравились шевроны на скаутской форме, и они пожаловались властям.
Власти, как отмечается в пропагандистском паблике, провели «профилактическую беседу» с организаторами лагеря. Известно, что среди организаторов были минские священники.