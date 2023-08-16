Жили, как говорится, да не тужили 1 Андрей Окунь

16.08.2023, 10:30

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Андрей Окунь

А тут вдруг сказки про надвигающееся НАТО.

Если честно, меня всегда смешила риторика наших властей про «коллективный Запад». Истории российской пропаганды про коварных и злых иностранцах, которых мёдом не корми, дай только захватить Россию и закабалить коренное население, казались мне гомерическим абсурдом. Во-первых, вряд ли смогут закабалить россиян сильнее, чем путинская власть: не хватит опыта и циничности. Во-вторых, если страну хотят захватить враги, зачем делать её население слабее?

Ведь всё, чем занимается последние годы действующая власть, только и можно назвать, что намеренным ослаблением россиян. Нас лишили голоса, лишили прав перед так называемой «элитой», лишили финансовой независимости и перспектив на счастливое будущее. Законы о насильственной мобилизации, штрафы и сроки за слова, постоянная накачка агрессией — это ведь только подавляет людей, душит их волю.

Что же это за коллективный враг такой, перед приходом которого можно издеваться над населением, не стремясь сделать людей сильнее? Если позволить человеку развиваться в родной стране свободно, то он захочет её защитить. Если человеку дать возможность учиться, он сам найдёт способ, как сделать себя сильнее. Если человеку разрешить заниматься волонтёрством, то когда настанет беда, он придёт и закроет собой дыру, которую не смогло залатать государство.

Путинская же модель власти действует иначе. Она держится на подавлении человеческой воли и поддержании его психики в постоянном страхе перед будущим, перед неизведанными врагами, перед самой властью. Просто дело в том, что главная цель нынешнего президента — защитить своё право занимать престол, но не защитить будущее страны.

А раз так, то может и не было никогда коллективного врага? Европа отлично торговала с Путиным и с тихим неодобрением закрывала глаза на его имперские амбиции. Жили, как говорится, да не тужили. А тут вдруг сказки про надвигающееся НАТО, капитуляцию, экзекуцию и их воцарение в Кремле. Если бы действительно России угрожал могущественный враг в лице европейской военной коалиции, то путинское государство относилось бы к россиянам как к соратникам в тяжёлой грядущей битве, а не как к своему дойному скоту.

Андрей Окунь, Telegram

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