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Что происходит на бирже в Минске сегодня?

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  • 16.08.2023, 10:36
  • 2,780
Что происходит на бирже в Минске сегодня?

Доллар снова растет.

Доллар меняет направление и снова растет — пока на 1,21 копейки. Евро стоит на месте, в то время как российский рубль дешевеет, отмечает «Онлайнер».

На начало торгов доллар укрепился на 1,21 копейки, до 3,1954 рубля.

Сделок по евро пока не было. Курс по Нацбанку — 3,4827 рубля.

Сотня российских рублей подешевела на 0,13 копейки, до 3,2877 рубля.

Во вторник доллар упал на 8,18 копейки, до 3,1833 белорусского рубля. Евро подорожал на 4,52 копейки и стоил 3,5052 белорусского рубля. Сотня российских рублей подорожала на 5 копеек и оценивалась в 3,2890 белорусского рубля.

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