«Генерал СВР»: Путин «дал добро» на техногенную катастрофу на двух АЭС 4 16.08.2023, 10:38

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В России озвучили вероятные даты реализации «плана».

Российский президент Владимир Путин на днях распорядился возобновить подготовку к техногенной катастрофе на Курской атомной электростанции, россияне планируют воплотить в жизнь преступный план в конце августа-начале сентября.

В Telegram-канале «Генерал СВР» говорится, что почти «одновременно с техногенной катастрофой на Курской АЭС готовится подобная акция и на Запорожской АЭС».

«Российским руководством двойная катастрофа будет объявлена «террористической атакой» на ядерные объекты, в чем обвинят Украину», - отмечается на канале.

По его данным, лидер россиян готов спровоцировать загрязнение радиацией огромных территорий Украины, РФ, Беларуси и других стран, колоссальные жертвы среди гражданских ради того, чтобы его страна вышла из стратегического тупика, в котором оказалась во время полномасштаюной войны против украинского государства.

В материале отмечается, что диктатор требует «эффективного» и быстрого решения российской проблемы, поскольку у него нет времени на «ожидание чуда от российских войск» - «он тяжело болен без шансов на выздоровление». По мнению СМИ, решение проблемы РФ главарь страны видит «создании еще более острого кризиса».

«Сейчас сложилась такая ситуация, что эти преступные планы президента России поддерживают часть руководства силового и военного блоков и вместо того, чтобы блокировать бредовые идеи Путина, эти планы получают поддержку и готовят к реализации…», - подчеркивается на канале.

«Генерал СВР» подчеркивает, что несколько попыток «вражеских» дронов якобы атаковать Курчатов - не что иное, как провокации, согласованные с российским военным руководством, руководством ФСБ и лично с Путиным для показа «готовности украинской стороны к ядерному террору».

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