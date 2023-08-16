Белорус вложил $5 тысяч в акции: что стало с деньгами? 16.08.2023, 10:51

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Мужчина рассказал, удалось ли на этом заработать.

Наличие свободных денег подталкивает людей к поиску вариантов для инвестирования. «Наша Ніва» пообщалась с белорусом, который полтора года назад решил приобрести акции на 5000 долларов. Мужчина рассказал, удалось ли на этом заработать.

Чтобы уменьшить риск, приобрел акции компаний из разных отраслей экономики

Кирилл (имя изменено по просьбе героя) полтора года назад выделил свободные 5 тысяч долларов на покупку акций иностранных компаний через программу Revolut. Счет белорус открывал на основании польского ПМЖ.

Мужчина говорит, что пойти на такой шаг его подтолкнуло желание попробовать что-то новое и интеллектуально интересное.

Кирилл выделил на покупку акций 5000 долларов, так как, по его словам, это максимальная сумма, потеряв которую он не нанесет фатальный ущерб своим сбережениям. Поэтому всем, кто хочет попробовать себе в трейдинге, он советует выделять на это такие суммы, чтобы их потеря не стала для вас роковой.

А чтобы уменьшить риск потерять деньги — приобретать акции компаний из разных отраслей экономики, а не вкладывать все деньги в акции двух-трех компаний.

Трейдер-новичок приводит различные примеры того, как изменялись цены на акции, с которыми он имел дела.

Скриншоты, предоставленные читателем. Голубая точка — цена по которой он покупал акции, Розовая — по которой он их продавал.

Чтобы постоянно не следить за ценой акции и уменьшить риски потерять деньги, читатель поставил в приложении лимиты, чтобы акции автоматически продавались в случае достижения минимально определенной стоимости.

«Это помогает избавиться от акций, когда их стоимость начинает стремительно снижаться. То же и при росте, когда цена достигает заранее определенного высокого уровня, то акция автоматически продается», — объясняет Кирилл.

По словам собеседника, чтобы заниматься инвестированием в акции, нужно постоянно учиться, следить за новостями и отчетами компаний. Ведь от этого зависит, какими будут цены.

«Вот, например, доходы у Netflix выросли, но рынок ожидал большего плюса, поэтому акции после отчета обвалились с 481 доллара до 432 за акцию. Так их акции за день подешевели сразу на $50, или более 10%. Но доходность от их приобретения сильно зависит от того, когда вы их покупали. Ведь ровно год назад одна акция Netflix стоила около 240 долларов».

По словам Кирилла, у него хорошо получилось заработать на акциях ЕРАМ. Мужчина приобретал их почти на самом дне, когда началась война, но поскольку он понимал, что это крупная компания, которая со временем восстановит свои позиции, то не прогадал.

Бывают ошибки

Читатель признается, что случалось, когда покупал не то, что нужно и терял деньги.

Но в целом игры с акциями он считает не очень рискованными инвестициями.

«Если ты распределяешь свои деньги в акции разных компаний, то риск того, что из 5 тысяч через год останется одна — минимальный. Так как в обычных условиях не будет такого, что акции сразу 20 компаний из разных отраслей бизнеса резко потеряют в цене.

Я покупаю акции, когда вижу, что они уже достигли дна. Но иногда ошибаюсь, так как бывает, что они продолжают дешеветь, поэтому потом приходится долго ждать, чтобы они достигли того уровня и стали продаваться дороже.

Профессиональные трейдеры играют не только в долгую, но и в короткую. Но это уже более сложные механизмы. Для таких игроков трейдинг уже работа, они занимаются этим каждый день. Для меня это скорее интересное хобби, я захожу в приложение примерно раз в неделю».

Профессиональные трейдеры, по словам собеседника, постоянно занимаются большим интеллектуальным трудом — следят за отчетами, новостями, анализируют их.

«Те, кто занимается трейдингом профессионально и вкладывает в акции десятки тысяч долларов, за день могут заработать от нескольких сотен до нескольких тысяч долларов. Но и риск потери у таких игроков тоже довольно велик. Мой вариант более безопасен», — говорит читатель.

Кирилл однажды решил рискнуть, вложив 240 долларов в акции компании Cloving Oncology.

«Заработал 150 долларов, но было очень рискованно, так как компания сразу после обанкротилась, ее акции стали стоить 1 цент и ее сняли с биржи».

Что в итоге?

Кирилл говорит, что если он сейчас захочет продать все акции и вывести деньги, то у него получится чуть больше 6000 долларов. То есть «грязными» его зарплата составит около 1000 долларов, но после оплаты налогов в Польше (19%) чистыми останется чуть более $800. При этом Кирилл отмечает, что на пике его набор акций стоил 6600 долларов.

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