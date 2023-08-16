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Появилось уникальное видео тренировок дронов «Морской малыш», атаковавших Крымский мост

  • 16.08.2023, 10:56
Появилось уникальное видео тренировок дронов «Морской малыш», атаковавших Крымский мост

Эксклюзивные кадры.

Сайт NV получил видео тренировок ударных дронов «Морской малыш», которыми Служба безопасности Украины атаковала Крымский мост.

Эксклюзивные кадры издание получило от собственных источников в украинской спецслужбе.

На видео видно, как морские дроны маневрируют в открытом море.

Где именно происходят тренировки, не уточняется.

Также в распоряжении NV есть фото, как выглядит этот тип ударных дронов.

В ночь на 17 июля на Крымском мосту прогремели взрывы второй раз с начала полномасштабного вторжения России, после чего все движение по нему было остановлено. Россияне признают, что не смогут восстановить его до конца 2023 года.

Источник NV в правоохранительных органах сообщил, что к ночным взрывам на Крымском мосту причастны СБУ и Военно-морские силы Украины. По словам собеседника, мост атаковали с помощью надводных дронов.

16 августа телеканал CNN опубликовал видео, на котором зафиксирован момент июльской атаки экспериментального морского дрона.

Глава СБУ Василий Малюк рассказал журналистам, что беспилотник «Морской малыш» — результат многомесячных разработок, которые начались сразу после полномасштабного вторжения России.

Он впервые признал причастность Украины ко второму подрыву Крымского моста. В июле он заявил, что его спецслужба осуществила и первый — в октябре 2022 года.

Новые серии взрывов произошли в районе Крымского моста 12 августа. Пока неизвестно, чем они были вызваны.

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