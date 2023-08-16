Появилось уникальное видео тренировок дронов «Морской малыш», атаковавших Крымский мост 16.08.2023, 10:56

Эксклюзивные кадры.

Сайт NV получил видео тренировок ударных дронов «Морской малыш», которыми Служба безопасности Украины атаковала Крымский мост.

Эксклюзивные кадры издание получило от собственных источников в украинской спецслужбе.

На видео видно, как морские дроны маневрируют в открытом море.

Где именно происходят тренировки, не уточняется.

NV отримав відео із тренувань дронів Морський малюк, якими СБУ атакувала Кримський міст pic.twitter.com/H0EGDnlJ4y — NV (@tweetsNV) August 16, 2023

Также в распоряжении NV есть фото, как выглядит этот тип ударных дронов.

В ночь на 17 июля на Крымском мосту прогремели взрывы второй раз с начала полномасштабного вторжения России, после чего все движение по нему было остановлено. Россияне признают, что не смогут восстановить его до конца 2023 года.

Источник NV в правоохранительных органах сообщил, что к ночным взрывам на Крымском мосту причастны СБУ и Военно-морские силы Украины. По словам собеседника, мост атаковали с помощью надводных дронов.

16 августа телеканал CNN опубликовал видео, на котором зафиксирован момент июльской атаки экспериментального морского дрона.

Глава СБУ Василий Малюк рассказал журналистам, что беспилотник «Морской малыш» — результат многомесячных разработок, которые начались сразу после полномасштабного вторжения России.

Он впервые признал причастность Украины ко второму подрыву Крымского моста. В июле он заявил, что его спецслужба осуществила и первый — в октябре 2022 года.

Новые серии взрывов произошли в районе Крымского моста 12 августа. Пока неизвестно, чем они были вызваны.

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