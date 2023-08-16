Россиянка о пляже в элитном районе Москвы: Ни одной русской рожи!
- 16.08.2023, 11:05
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Жительница столицы РФ сняла свое возмущение на видео.
Россиянка возмутилась присутствием множества людей других национальностей на московском пляже в элитном районе Москвы Строгино.
Как сообщает Цензор.НЕТ, жительница Москвы сняла специальное видео, на котором говорит об этом.
«Вот что творится в Строгино. На берегу ни одной русской рожи. Я близко здесь в воду не полезу - еще гонорею какую-то вот этих ч…к подцепишь. Их никто же не проверяет. Это ужас!»,– говорит она на записи.
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