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Россиянка о пляже в элитном районе Москвы: Ни одной русской рожи!

  • 16.08.2023, 11:05
  • 1,258
Россиянка о пляже в элитном районе Москвы: Ни одной русской рожи!

Жительница столицы РФ сняла свое возмущение на видео.

Россиянка возмутилась присутствием множества людей других национальностей на московском пляже в элитном районе Москвы Строгино.

Как сообщает Цензор.НЕТ, жительница Москвы сняла специальное видео, на котором говорит об этом.

«Вот что творится в Строгино. На берегу ни одной русской рожи. Я близко здесь в воду не полезу - еще гонорею какую-то вот этих ч…к подцепишь. Их никто же не проверяет. Это ужас!»,– говорит она на записи.

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