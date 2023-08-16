«Ситуация не укладывалась в голове»: белорус добился отмены штрафа за превышение скорости 1 16.08.2023, 11:09

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иллюстративное фото

Его остановили за превышение, а знака не было.

Кто из водителей не получал штраф за превышение скорости? Хвастаться тут нечем, как нечему и удивляться. Но обычно водитель понимает, что превышал, а значит, оштрафован по делу. У Бориса история другая: штраф он получил, а вот знака, требование которого он якобы нарушил, на пути, по его словам, не было. В чем же дело? Разобраться вместе с «Онлайнером» попытался Юрий Краснов, преподаватель, инструктор по вождению.

Праздничная поездка в Кревский замок

3 июля Борис отправился с компанией в Кревский замок. Он никогда там не был, интересно было взглянуть на достопримечательность. Оставил автомобиль на парковке неподалеку, обошел все кругом, сделал все фото, которые хотел, и засобирался домой. Выехал с парковки, вернулся на дорогу, по которой приехал из Минска, и поехал домой. Проехал около километра, после чего машину остановил сотрудник Госавтоинспекции.

— Когда я ехал в замок, ГАИ там не было. Уезжая, я увидел инспекторов заранее, но не замедлялся — мне казалось, что я ничего не нарушаю: еду себе и еду, — рассказывает водитель.

У него попросили документы и, как говорит Борис, задали странный вопрос, мол, куда это он так торопится?

— А я ни сном, ни духом — никуда не тороплюсь. Тогда меня спросили, какая здесь установленная скорость? Ну какая: населенный пункт ведь, значит, 60 км/ч. Инспектор помотал головой — нет — и пригласил в служебную машину, — вспоминает собеседник. — Меня давно никто не штрафовал, я, может быть, не знаком с нынешней системой. Оказывается, никаких бумажек не нужно, роспись не требуется: задают вопросы, информацию заносят себе в планшет — и как бы все на этом. Если бы я не спросил, что у меня в итоге, я бы, наверное, и не узнал тогда, что превышал скорость и что меня за это штрафуют.

Действительно, оказалось, что у Бориса два штрафа: за отсутствие техосмотра (это по делу) и за превышение скорости — зафиксировано было 52 км/ч при разрешенной 40 км/ч.

— Я видел, что других водителей тоже останавливали, тоже, судя по беседе, из-за скорости. Но все были местные, с 4-м регионом. А я первый раз в тех краях. Ну, думаю, может, что упустил, засмотрелся на замок, не заметил знак. Поэтому, когда мне сказали, что могу быть свободен, я вернулся обратно к замку и еще раз проехал той же дорогой, снял даже это на видео, — рассказывает молодой человек.

На записи виден перекресток, где он выехал на главную дорогу, видны аисты в гнезде на столбе. Чего не видно, так это знака «40», который, предположительно, должен был присутствовать за перекрестком.

— Его там нет, — подтверждает Борис. — Знак установлен где-то до перекрестка, но я там не проезжал. Откуда мне было знать, что разрешенная скорость не 60 км/ч, как обычно в населенных пунктах, а 40 км/ч? Там, где меня остановили, поле кругом. Никаких очевидных опасных участков, никаких пешеходов. Как догадаться, что скорость должна быть снижена?

С того места, где водителя остановили сотрудники ГАИ, перекрестка у замка не видно. То есть, предположительно, инспекторы не могли знать, что Борис не ехал по главной все время, а свернул со второстепенной дороги.

— Я не спорил с инспекторами и не стал к ним подходить после того, как второй раз проехал по тому же маршруту. Но ситуация не укладывалась у меня в голове, поэтому я хотел разобраться. И, вернувшись в Минск, стал думать, как это сделать. Пошел сначала по ошибке в ГАИ Минска — там порекомендовали обращаться в автоинспекцию того района, где мне выписали штраф. После этого я обратился в УГАИ МВД. Составил обращение, изложил, как умею, обстоятельства произошедшего. В УГАИ все четко: мое обращение без проблем приняли, задали какие-то уточняющие вопросы. Потом звонили, вежливо расспрашивали о ситуации. Я удивился, думал, просто в Гродно мою жалобу перенаправят. Нет, говорят, хотим сами разобраться, — рассказывает собеседник.

Спустя некоторое время молодой человек получил развернутый ответ ГАИ. Во-первых, ему разъяснили особенности ведения административного процесса в ускоренном порядке. Во-вторых, сообщили, что с учетом приведенных доводов, часть из которых нашла свое объективное подтверждение, и с учетом организации дорожного движения на рассматриваемом участке улично-дорожной сети «управлению ГАИ УВД Гродненского облисполкома указано на необходимость принятия мер для отмены вынесенного постановления».

И хоть окончательного подтверждения от ГАИ Гродненской области Борис пока не получил, он настроен оптимистично.

— По крайней мере, меня услышали. Я бы не задавал вопросов, если бы понимал, что нарушил. Но если нет знака, как водителю выполнить его требования? — отмечает собеседник.

Нужно догадываться или достаточно смотреть на знаки?

Юрий Краснов еще в бытность своей службы в Госавтоинспекции тоже сталкивался с подобными жалобами.

— Иногда где-то на дальних дорогах так случается, что перекресток с одной из сторон остается необозначенным. Получается, что если где-то знак «40», то его действие заканчивается в том случае, если есть обозначенный перекресток. У нас главная дорога, но знака «Главная дорога» на перекрестке нет — соответственно, действие знака «40» продолжается, — объясняет ведущий рубрики.

Но знак «Уступить дорогу» Борис видел, он-то выезжал на обозначенный перекресток.

— Именно поэтому важно, чтобы за перекрестком на главной дороге стоял еще один знак ограничения максимальной скорости, чтобы у тех, кто выезжает со второстепенной, было представление о действующих лимитах. А этого знака по какой-то причине не было. И водитель оказался в затруднительной ситуации: он не мог знать, что обязан соблюдать меньшую скорость, чем стандартно действует в населенных пунктах, — указывает преподаватель.

К счастью, такую коллизию на дорогах увидишь нечасто. Но предпосылки есть.

— Применяется следующая организация дорожного движения: устанавливается знак населенного пункта, вместе с ним устанавливают знак «Главная дорога». То есть на всех перекрестках у автомобилей на этой дороге в этом населенном пункте главная дорога. Тогда на выездах на эту дорогу могут устанавливать знаки «Уступить дорогу». И для этих выездов перекресток — обозначенный, а для главной дороги, получается, необозначенный. То есть знаки можно не ставить. Ну допустим, у нас какая-то глухая деревня, там четыре перекрестка: зачем на каждом перекрестке выставлять знаки? Но если действует ограничение скорости, то на каждом перекрестке водитель это должен видеть. Он ведь не обязан догадываться, он смотрит на знаки, — рассуждает Краснов.

Выходит, Борис попал в ситуацию, которую просто упустили из виду.

— Кто-то задаст вопрос: почему сотрудники ГАИ это не отследили? Но ведь они не организаторы движения, они работают на дороге, они могут не заниматься такими вопросами. Они знают, что на участке действует ограничение, и контролируют соблюдение. Кого-то оштрафовали — он дальше и поехал, что ему эти 18,5 рубля. Борис захотел разобраться, наверняка теперь несоответствие на том участке устранят, — предположил инструктор.

Другая реальная ситуация

Краснов рассказал о другой коллизии на дороге, с которой когда-то столкнулся один из водителей.

— Есть знак ограничения скорости, под ним табличка — «600 метров». Такая табличка определяет зону действия знака, то есть знак ограничения скорости действует 600 метров. А впереди перекресток, и там есть знак «Главная дорога», то есть перекресток обозначенный. Значит, действие знака «Ограничение максимальной скорости» заканчивается, верно? 600 метров — это понятно, но как определить на глаз? Может, до перекрестка и есть те самые 600 метров? — рассказывает ведущий рубрики.

И вот ситуация: водитель проезжает перекресток и начинает разгоняться. И попадает на превышение.

— Ему объясняют: оказывается, до перекрестка 400 метров, а еще 200 метров за перекрестком нужно было соблюдать ограничение, ведь на табличке было указано 600 метров. Но это не верно! Такая табличка не может увеличивать расстояние, она может только его сокращать — это указано в ПДД. И возникают вопросы: и к организатору движения, и к тому, кто штрафовал. Но часто с таким не сталкиваешься, это коллизии, которые возникают на глухих дорогах, — говорит Краснов.

Что делать, если не согласен с решением ГАИ?

Журналисты попросили юриста Татьяну Ревинскую разъяснить, что делать водителю, если он не согласен с решением ГАИ.

Обжалование постановления по делу об административном правонарушении:

— Лицо, в отношении которого вынесено постановление, потерпевший, их представители, защитник вправе обжаловать не вступившее в законную силу постановление по делу об административном правонарушении — в вышестоящий орган ГАИ либо в суд по месту наложения административного взыскания, а постановление суда — в вышестоящий суд (ч. 1 ст. 13.3 ПИКоАП). В жалобе следует указать адрес органа (суда), который будет рассматривать жалобу. Однако направить ее нужно в орган (суд), который вынес постановление для того, чтобы приостановилось его исполнение. Он же, в свою очередь, в течение 3 рабочих дней самостоятельно перешлет жалобу тому, кто будет ее рассматривать (ч. 2 ст. 13.3 ПИКоАП). Требования к составлению жалобы изложены в ст. 13.2 ПИКоАП. В противном случае жалоба будет считаться не поданной и будет возвращена с назначением срока для устранения недостатков. Если такой срок пропустить — жалоба будет считаться не поданной, — разъяснила юрист.

Сроки подачи жалобы (ч. 1 ст. 13.5 ПИКоАП):

- десять суток со дня объявления постановления, а если лицо отсутствовало при рассмотрении дела — не позднее десяти суток со дня получения копии постановления;

- если запрашивалась мотивировочная часть постановления — в течение десяти суток со дня получения копии мотивировочной части постановления.

Если по какой-то уважительной причине срок обжалования пропущен, можно ходатайствовать о его восстановлении (ч. 1 ст. 13.6 ПИКоАП).

Нужно учесть, что жалоба, подаваемая в суд, облагается госпошлиной.

Срок рассмотрения жалобы (ст. 13.8 ПИКоАП) — 1 месяц со дня ее поступления. Вынесенное по результатам рассмотрения жалобы постановление вступит в законную силу немедленно. Его копия должна быть вручена автору жалобы в течение трех суток (ч. 4 ст. 13.9, ч. 2 ст. 13.10, ст. 13.11 ПИКоАП).

Вступившее в законную силу постановление также можно обжаловать в суд при условии, что:

- постановление обжаловалось до вступления в законную силу. При принесении протеста прокурором такое обжалование не требуется (ч. 1 ст. 13.12 ПИКоАП);

- лицо подало жалобу в течение шести месяцев со дня вступления постановления в силу (ч. 3 ст. 13.12 ПИКоАП). Если указанный срок пропущен — он не восстанавливается.

— При подаче жалобы также необходимо уплатить госпошлину, приложить копию обжалуемого постановления, документы, подтверждающие обжалование постановления до вступления в силу, поскольку обжалование — обязательное условие для принятия и рассмотрения жалобы (ч. 1 ст. 13.12 ПИКоАП). Суд рассмотрит жалобу в течение месяца со дня ее поступления. Если необходимо будет истребовать дело об административном правонарушении, это делается не позднее месяца со дня поступления дела (ст. 13.14 ПИКоАП). Проведение судебного заседания в этом случае не предусмотрено, поэтому решение по жалобе будет принято без присутствия лица, ее подавшего (ст. 13.12—13.15 ПИКоАП), — рассказала Татьяна Ревинская.

Обжалование «письма счастья»

Если человек не согласен с постановлением, ему необходимо в течение месяца со дня его получения подать заявление в отделение ГАИ по месту жительства и указать причины несогласия (ч. 7 ст. 10.4 ПИКоАП). Если этого не сделать, то в дальнейшем опротестовать постановление сможет только прокурор (ч. 1 ст. 13.12 ПИКоАП).

— При поступлении заявления постановление о наложении штрафа утратит силу и административный процесс будет вестись в обычном порядке. Заявитель сможет реализовать свои права в административном процессе, предусмотренные ч. 1 ст. 4.1 ПИКоАП, а также должен будет предоставить доказательства своей невиновности (ч. 6, 7 ст. 10.4 ПИКоАП), — говорит юрист.

Новое постановление по делу должно быть вынесено не позднее двух месяцев с момента утраты силы первого постановления. При этом после нарушения может пройти больше двух месяцев (ч. 2 ст. 7.6 КоАП). Новое постановление можно обжаловать в вышестоящий орган ГАИ или в суд в течение 10 дней (срок может быть продлен при наличии уважительной причины его пропуска). За подачу жалобы придется уплатить госпошлину.

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