«Паркет с царских времен»: в Гродно продают квартиру в доме, которому почти 100 лет 16.08.2023, 11:24

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Хозяин готов поторговаться.

В Гродно продается трехкомнатная квартира в доме, которому почти 100 лет. Продавец утверждает, что на полу лежит паркет с царских времен (как он появился в доме, построенном в 1926 году, владелец не уточнил), сообщает realt.by.

Трешка с раздельными комнатами находится в двухэтажном доме на улице Свердлова. Это строение — памятник архитектуры, был построен в 1926 году. Оно находится в списке историко-культурных ценностей как часть ценности «Исторический центр Гродно». В доме всего три квартиры — две на первом этаже и одна на втором. Та, что продается, находится на первом этаже и имеет отдельный вход с улицы.

Общая площадь жилья занимает чуть больше 88 «квадратов», жилая — 56,3 м², кухня почти 14 «квадратов». Продавец отметил, что на полу лежит паркет царских времен, он утверждает, что на нем даже есть оттиск Российской империи (правда, на фото в объявлении его нет). Судя по фото, жилье нуждается в большом ремонте.

Жильцы могут пользоваться большим подвалом, в который можно попасть прямо из квартиры. Также за домом зарегистрирован огороженный земельный участок площадью больше 12 соток, за продаваемой квартирой числится 1/3 этого участка.

Стоит недвижимость 270 581 рубль, или 85 000 долларов (по курсу Нацбанка на 16 августа), за «квадрат» получается 963 доллара. Хозяин готов поторговаться.

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