Клуб обиженных Владислав Гирман, «Деловая столица»

16.08.2023, 11:31

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Путин и Шойгу провалились перед гостями оружейной выставки в Подмосковье.

Вторые подряд за время полномасштабного вторжения РФ в Украину мероприятия в Подмосковье – выставка вооружений и конференция безопасности – проходят в стремлении Москвы компенсировать внешнеполитические и экономические потери за счет втягивания в свою зону влияния стран Глобального Юга, которых с привлечением непосредственно Владимира Путина и Сергея Шойгу, уверяют, что война против Украины не является провалом России.

Итак, в рамках, как его громко назвал Кремль, IX Международного военно-технического форума «Армия — 2023», который проходит с 14 по 20 августа в подмосковной Кубинке, россияне, во-первых, максимально пиарят собственный ВПК в выставочном центре «Патриот», на полигоне «Алабино» и аэродроме «Кубинка»; во-вторых, проводят свою «мюнхенскую конференцию по безопасности», так сказать, на минималках.

Организаторы заявляют, что форум должен посетить 69 иностранных делегаций из стран Азии, Африки, Латинской Америки.

Активнее всего российские «аналоговнетные» ББМ, БПЛА и другие вооружения россияне рекламируют перед гостями из Африки: Египта, Мьянмы, Омана, Гамбии, Бурунди и т.д.

Что касается начавшейся сегодня безопасной конференции, то приглашения, как утверждает Москва, получили, в частности, Израиль, Индия, Китай, Мексика, ОАЭ, Северная Корея, Саудовская Аравия, Турция, Южная Африка, а также представители ООН, ОДКБ, ШОС, АСЕАН, Лиги арабских государств и Африканского союза.

Клуб обиженных

Гвоздем шоу, цель которого убедить Глобальный Юг в силе и способности России добиться успеха, — это, конечно же, сеансы искажения реальности от Путина и Шойгу.

Оба, в принципе, озвучивали тождественные нарративы. За исключением определенных «профильных» особенностей.

Так, Путин, как «патриарх» российской политики и чуть ли не защитник угнетенного Западом мира, по своему обыкновению, был предан фатализму из-за «гегемонических» амбиций «неоколониальных» НАТО и США, которые, якобы, ради власти во всем мире реализуют «геополитические авантюры», провоцируют конфликты, в том числе и в Украине, в которые пытаются вовлечь как можно больше стран. Это таким образом российский автократ пытался ответить на все более интенсивный процесс привлечения Глобального Юга к реализации «мирной формулы».

Шойгу, как известный специалист по военным делам (сарказм), завалил участников конференции тематической «конкретикой» в дополнение к тезисам о «неоколонизаторах» и «геополитических авантюристах». И не разочаровал, стоит отметить, ведь в мире Шойгу даже советское оружие обычно лучше западного, западные военные стандарты – ничто против мужественных российских солдат, военный ресурс Украины (в который раз) почти исчерпан, и благодаря этому Запад ослаблен, а следовательно — ослаблены и его ослаблены возможности влиять на другие регионы. Иллюстрацией слов Шойгу должны стать трофейные ББМ производства стран НАТО.

Впрочем, что Путин, что Шойгу предупреждают, что «колонизаторы» не откажутся от расшатывания безопасности в Азии, Африке, на Ближнем Востоке, а потому вновь призывают присутствующих совместными усилиями положить этому конец в рамках биполярного мира, где в противовес НАТО должен действовать альянс под руководством России.

Иными словами, полномасштабная война против Украины – это о гениальности и стратегическом таланте Путина и его приспешников. Обоснование вторжения постепенно трансформировалось из «Киев за три дня» в кремлевскую миссию деколонизации. Якобы РФ намеренно все начала, чтобы заставить Запад сосредоточиться на Украине и потерять кучу ресурсов, чтобы другой мир мог свободнее дышать. И не просто дышать, но и претендовать на лидерство, сдвигая бывших колонизаторов.

Российские авантюры

Фоном и, одновременно подтверждением заявлений Путина и Шойгу, вроде как выступает беспокойство в Сахеле, центральной и восточной Африке, где Москва уже поспособствовала захвату власти хунтами, например, в Мали и Буркина-Фасо; где она активно разжигает конфликты в Судане, Эфиопии, Чаде, ЦАР. А последний кейс – это переворот в Нигере.

В отличие от того же Мали, пока еще не было четких подтверждений непосредственного присоединения России к мятежу в Нигере, в частности, через ЧВК «Вагнер», однако массовые митинги местных под российскими флагами все же свидетельствуют о том, что лидер хунты Абдурахман Чияни решился на свержение президента Мохаммеда Базума, имея определенную поддержку.

С другой стороны, история с переворотом в Нигере еще не закончена, поскольку, например, Франция все же прилагает усилия к тому, чтобы не потерять влияние в последней своей эксколонии. Важно, что параллельно мы наблюдали готовность соседних стран, в частности, из Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), к началу боевых действий с целью возвращения властей к Базуму. После чего хунта, несколько дней назад угрожавшая убить президента, согласилась на переговоры с лидерами ЭКОВАС.

Зерно, деньги и стволы

Однако даже и без Нигера, следует признать, что России удалось расшатать часть Африканского континента, а следовательно и дальше продвигать нарратив о «реваншизме» Глобального Юга и работать над усилением сотрудничества с отдельными странами.

И ключевыми точками соприкосновения, предлагаемыми Россией для гостей из Африки, являются оружие, продовольствие и идеологический пряник в виде «деколонизации», кредиты или списание долгов.

Оружие. Поиск клиентов в Африке — попытка не только усилить политическое влияние, но и улучшить свои позиции на рынке, которые она начала терять еще до нового вторжения в Украину (впрочем, оно лишь ускорило процесс). По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), в 2022 г. доля РФ на мировом рынке оружия упала с 22 до 16%. В то же время с сохранением текущих тенденций Россию со второго места (первое США) может вытолкнуть Франция, которая, наоборот, увеличила свое присутствие на рынке с 7% до 11%, и продолжает находить возможности для новых контрактов, в частности, на поставки истребителей Rafale.

Впрочем, насколько находящиеся под сильным влиянием Москвы африканские страны и, что характерно, который в то же время не входят в число самых богатых на континенте, смогут решить проблемы РФ, которая недавно ради политических баллов заявила о списании $30 млрд долгов – это еще вопрос.

Поставка продовольствия. Непростая в политико-дипломатической проработке тема, требующая от Москвы больше усилий по поиску аргументов для африканских государств после выхода РФ из Черноморского зернового соглашения. Эти усилия, прежде всего, – банальный подкуп продуктами, кредитами, оружием, а также интенсивная пропагандистская работа в странах Африки. И здесь также Кремль надеется, что пригодится антиколониальная риторика, направленная против Европы, пока Россия со своей стороны проводит колониальную политику в отношении этих стран.

Правда, кроме компенсации потери доли вооруженного рынка и поиска союзников, Россия требует от Африки и еще одного сверхважного ресурса, дефицит которого также наблюдается в РФ – это людей.

В демографическую пропасть Россию затягивало и до полномасштабной войны. Но война повлекла за собой и огромные потери, и массовый побег россиян от мобилизации в другие страны. По последним данным Росстата (учитываем, что эти данные могут быть еще и серьезно откорректированы для сокрытия реальной картины), за первые полгода 2023 г. рождаемость в РФ сократилась еще на 3%. Исторические минимумы достигнуты в 78 из 85 субъектов РФ (конечно, Росстат считает и временно оккупированные украинские территории). В целом за 9 лет войны рождаемость упала почти на треть – с 1,942 млн. в 2014 г. до 1,304 млн. в 2022 г.

Тенденция меняться не будет, потому что война продолжается. Поэтому Кремль пытается как-то улучшить демографическую ситуацию массовыми депортациями граждан Украины, включая похищение украинских детей, а также побуждение граждан Центральной Азии переезжать в РФ.

Хотя не только граждан стран ЦА, но и Африки. Так, Радио Свобода накануне сообщило о существовании проекта создания 30 сел для переселенцев из Африки на территории депрессивной Тверской области, где под эти цели выделено 5 га земли.

Адепты этой идеи, а именно ректор Международного евразийского университета Константин Клименко, принимавший участие в организации мероприятий вокруг саммита «Россия — Африка», надеется на переселение в Россию африканеров – потомков европейцев (нидерландцев, немцев, французов), которые в свое время поселились в современных ЮАР и Намибии.

Однако эксперты, опрошенные «Радио Свобода», сомневаются в том, что консервативные африканеры-протестанты, несмотря на некоторое сходство с консервативными россиянами, согласятся переехать в нестабильную, дикую Россию. Поэтому более реалистичным сценарием является переселение в Тверскую Африку чернокожих мигрантов. Впрочем, и им нужно будет учитывать пещерный российский расизм и депрессивность большинства регионов, условия жизни в которых не слишком отличаются от тех, от которых эти люди решили бы убежать.

Конкуренция с Китаем

И в заключение стоит отметить участие в вышеупомянутом форуме в Кубинке министра обороны Китая Ли Шаньфу, который помимо России посетит Беларусь. Отметим, что после того, как специальный представитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй побывал на встрече в Джидде, посвященной мирной формуле Украины.

Выступая на форуме «Армия-2023», китайский министр заявил о намерении его страны углублять военное сотрудничество с Беларусью и Ираном, а также обозначил три главных принципа Пекина: укреплять такое сотрудничество максимально широко — со странами Азии, Глобального Юга; создавать платформы сотрудничества в сфере безопасности, а также работать на конкретных направлениях взаимодействия в отраслях высоких технологий, вооружений и в борьбе с терроризмом.

Однако следует отметить, что Пекин, по словам Ли Шаньфу, не отказывается от Европы. Напротив, КНР стремится к сотрудничеству с Западом вместе с другими регионами.

Россия, как пытался заверить Ли, является партнером Китая, но Китай, как главный сторонник глобализма, тяготеет по-прежнему к максимально широкому сотрудничеству со всеми регионами.

Москва в то же время предлагает продвигаться в сторону создания собственного геополитического борделя с блэкджеком и разнообразными диктаторами и авантюристами, которые вместе находились бы в жесткой оппозиции к коллективному Западу.

При этом попытки Москвы поджечь Африку, провоцируя конфликты, мешают китайской политике расширения своих зон влияния. Не говоря уже о том, что выход России из Зернового соглашения и постоянное риторическое жонглирование ядерным оружием тоже не отвечают интересам КНР. Что касается соглашения, то здесь больше: Путин значительно навредил Китаю, пытаясь продемонстрировать свою взрослость и независимость от Пекина. Поэтому есть смысл предположить, что вне публичных деклараций Ли он доносил до руководства РФ и недовольство Си Цзиньпиня действиями Путина как в Европе, так и в Африке.

Владислав Гирман, «Деловая столица»

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