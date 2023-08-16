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Жительницу Фаниполя осудили на 1,5 года «домашней химии» за участие в протестах

  • 16.08.2023, 11:32
  • 1,114
Жительницу Фаниполя осудили на 1,5 года «домашней химии» за участие в протестах

Приговор вынесла судья Татьяна Федчук.

В суде Дзержинского района второго августа осудили Ольгу Колос по ч. 1 ст. 342 («организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них») Уголовного кодекса. Судья Татьяна Федчук назначила Ольге один год и шесть месяцев ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа, сообщают правозащитники.

Ольгу обвинили в том, что она 14 и 15 августа 2020 года участвовала в протестной акции в Фаниполе и выходила на проезжую часть. Женщина содержалась под стражей с 3 мая 2023 года.

На протестную акцию женщина взяла розу белого цвета и белую ленту. На суде Ольга сообщила, что поводом выйти на митинг стало насилие со стороны силовиков после проведения выборов.

Женщину опознали по фотографиям с акций протестов.

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