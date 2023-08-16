Жительницу Фаниполя осудили на 1,5 года «домашней химии» за участие в протестах
- 16.08.2023, 11:32
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Приговор вынесла судья Татьяна Федчук.
В суде Дзержинского района второго августа осудили Ольгу Колос по ч. 1 ст. 342 («организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них») Уголовного кодекса. Судья Татьяна Федчук назначила Ольге один год и шесть месяцев ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа, сообщают правозащитники.
Ольгу обвинили в том, что она 14 и 15 августа 2020 года участвовала в протестной акции в Фаниполе и выходила на проезжую часть. Женщина содержалась под стражей с 3 мая 2023 года.
На протестную акцию женщина взяла розу белого цвета и белую ленту. На суде Ольга сообщила, что поводом выйти на митинг стало насилие со стороны силовиков после проведения выборов.
Женщину опознали по фотографиям с акций протестов.