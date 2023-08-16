За сутки на 30% выросли очереди на въезд в Литву и Польшу 16.08.2023, 11:46

Об этом сообщили в Госпогранкомитете.

В Государственном пограничном комитете проинформировали, что на 30% увеличилась за сутки очередь на въезд в Литву и Польшу.

Сообщается, что за сутки легковые автомобили ожидали въезда на территорию Литвы перед пунктами пропуска «Шумскас» («Лоша»), «Шальчининкай» («Бенякони»), «Мядининкай» («Каменный Лог»). Кроме того, очереди из легковушек фиксировались «Райгардас» («Привалка»), «Лаворишкес» («Котловка»).

По информации ведомства, перед польским пунктом пропуска «Тересполь» («Брест» с белорусской стороны) также были очереди из легковых автомобилей.

Вместе с тем очередь из фур, которые едут на территорию Евросоюза, были перед литовскими пунктами пропуска. А именно «Мядининкай» («Каменный Лог»), «Шальчининкай» («Бенякони»), «Лаворишкес» («Котловка»).

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