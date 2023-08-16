СМИ: Путину стало намного хуже 16.08.2023, 11:47

3,122

Главарь РФ ведет себя все более странно.

В последнее время самочувствие российского диктатора Владимира Путина значительно ухудшилось на фоне продолжительной болезни.

По сведениям Telegram-канала «Генерал СВР», у главаря РФ «наблюдаются серьезные нарушения психического состояния». На канале отмечается, что лидер россиян находится в депрессии и иногда ведет себя неадекватно, и об этом знают многие из его окружения.

«Давать такому человеку возможность принимать судьбоносные, тем более преступные решения, - это идиотизм. Путин должен быть отстранен как можно быстрее», - подчеркивается в сообщении.

В августе 2023 года в украинской военной разведке заявили, что Владимир Путина больной и морально, и физически. Кроме того, СМИ не раз приписывали диктатору разные виды рака. Позиция Кремля противоположная - там утверждали, что главарь России якобы «абсолютно здоров».

Недавно появилась информация, что Путин на выходных (12-13 августа) плохо себя чувствовал.

Журналисты узнали, что он встречался с врачами и несколькими близкими людьми.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».