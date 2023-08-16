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СМИ: Путину стало намного хуже

  • 16.08.2023, 11:47
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СМИ: Путину стало намного хуже

Главарь РФ ведет себя все более странно.

В последнее время самочувствие российского диктатора Владимира Путина значительно ухудшилось на фоне продолжительной болезни.

По сведениям Telegram-канала «Генерал СВР», у главаря РФ «наблюдаются серьезные нарушения психического состояния». На канале отмечается, что лидер россиян находится в депрессии и иногда ведет себя неадекватно, и об этом знают многие из его окружения.

«Давать такому человеку возможность принимать судьбоносные, тем более преступные решения, - это идиотизм. Путин должен быть отстранен как можно быстрее», - подчеркивается в сообщении.

В августе 2023 года в украинской военной разведке заявили, что Владимир Путина больной и морально, и физически. Кроме того, СМИ не раз приписывали диктатору разные виды рака. Позиция Кремля противоположная - там утверждали, что главарь России якобы «абсолютно здоров».

Недавно появилась информация, что Путин на выходных (12-13 августа) плохо себя чувствовал.

Журналисты узнали, что он встречался с врачами и несколькими близкими людьми.

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