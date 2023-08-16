Турция отомстит России за черноморское пиратство 1 Сергей Романов, planeta.press

16.08.2023, 12:06

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Эрдоган будет помускулистее «верховного стерха».

Они поиграли мышцами, а получилось только продемонстрировать весьма посредственное владение английским языком. Но Эрдоган по ту сторону Черного моря и не в такое умеет. Ему ножи в спину вставлять – как зелень нашинковать.

Свои формальности россияне соблюли. Показали народонаселению, мол, мы гроза Черного моря. Только один нюанс – там господствует флот страны НАТО.

Россияне, кстати, держат это в уме. Практикуются в разговорах с экипажем в знании английского. Так себе. Как и во всем остальном.

Эрдоган, конечно, тот еще диктатор. Пускай, и условный. Вся та же парадигма страны НАТО и реальной политической конкуренции. Диктатор переизбрался на новый «султанский» срок и теперь снова может обратить внимание на дела за турецким горизонтом.

Инцидент с «Сукра Окан» – отнюдь не проявление слабости. Эрдоган отомстит. Эта история как раз о блюде, которое подадут холодным. К вопросу о мести — вопрос личного визита Путина в Турцию еще не снят с повестки дня. Отягощенный ордером от Гааги, Путин все еще не решается отправиться к Эрдогану.

Решение поднимать ставки очевидно. О нем, что называется, можно было давать объявление в газете. Немудрено, что, кроме зерновых терминалов в Украине, Путин, что не исключено, попутно разгромил аналогичное сооружение и в порту Деринже. Жизнеспособную версию о «российском следе» представили турецкие провластные издания, однако, собственно, официальная Анкара обвинять Кремль в терактах не спешит.

Причины прагматичны. Это только Путин умеет развязывать войны, обваливая экономику и весь международный авторитет России (вернее, то, что от него осталось после аннексии Крыма и бойни, которую «ихтамнеты» развязали на Донбассе).

И речь идет не только о денежках российских туристов. Хотя и это направление оборачивается для Турции золотыми горами. Тем паче, россиян в Анталии, хотя бы, не бьют. Пока что. Те спокойно предпочитают турецкие курорты «нашему» Крыму. Настоящее спокойствие – под натовским зонтиком.

А ведь еще энергоресурсы, «параллельный импорт» и прочие плюшки на вершине российского пирога. Да, по вопросу зерна Путин все еще упирается. Но уже близится тот момент, когда ему придется посмотреть в глаза Эрдогану. И акт пиратства на Черном море обязательно всплывет.

Царь в розыске во время зарубежных поездок, так уж повелось, всегда в позиции слабого. И «внутреннее» Азовское море – весьма слабое утешение в условиях усиливающейся изоляции.

И это же еще Эрдоган по-настоящему Босфор и Дарданеллы не перекрыл. Вот кто настоящая владычица морей. А то разгулялись гопники на море. Только Турция помускулистее будет. Это не какой-то там обрюзгший верховный стерх. Турецкий орел еще даже ничего не начинал.

Сергей Романов, planeta.press

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