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Пересаживайтесь, геноссе Соловьев!

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  • Telegram-канал «СерпомПо»
  • 16.08.2023, 12:08
  • 3,378
Пересаживайтесь, геноссе Соловьев!

Страдания сермяжных пропагандистов показывают, насколько эти лицедеи привязаны к западному миру.

Лучший пример – Владимир Соловьев.

Когда «итальянцу» заморозили его итальянские хоромы и закрыли въезд в Европу, то он взбесился. Истерики наблюдались на протяжении месяцев.

По реакции Владимира Соловьева на падение курса рубля стало понятно, что бывший «итальянец» «сидит в рублях», не обменял вовремя килотонны полученных от начальства денег в доллары и евро.

И вот новая история – «Мерседес» отключил российских дилеров от своих онлайн сервисов, позволяющих устранять поломки. Причина ясна - «спецоперация» Путина, соучастником которой является пропагандист Соловьев. Насколько мы можем судить по реакции последнего, он ездит на «Мерседесе».

Почему, собственно, не на «Ладе»? «Нацисты» в прошлые годы не давали покупать? Но сейчас есть возможность – собянинский «Москвич» с китайским прищуром.

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