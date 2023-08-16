Зеленский наградил орденом еще одного погибшего белорусского добровольца

Зеленский наградил орденом еще одного погибшего белорусского добровольца1
- 16.08.2023, 12:12
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Ранее орденом «За мужество» наградили Эдуарда Лобова.
В Украине посмертно наградили орденом «За мужество» еще одного белоруса. Даниил Ляшук с позывным «Моджахед» также находится в списке удостоенных ордена.
Он защищал Киев и Харьков. Погиб под Бахмутом весной 2023. Он доставлял российского пленного в подразделение и получил смертельное ранение.
Как писал сайт Charter97.org, Зеленский посмертно наградил белорусского добровольца Эдуарда Лобова орденом «За мужество».