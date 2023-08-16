Telegram-канал: Рогозина «отправили в ссылку» к Лукашенко

Telegram-канал: Рогозина «отправили в ссылку» к Лукашенко3
- 16.08.2023, 12:21
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Экс-глава «Роскосмоса» хотел подобраться к военным бюджетам.
Близкий к российским силовикам Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» пишет, что экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, который на днях посетил Лукашенко, был отправлен к белорусскому диктатору «в ссылку»:
— Вместо ожидаемого для Рогозина получения доступа к бюджету отечественного ВПК, его отправили в командировку (ссылку) на предприятия ВПК Беларуси.
Для того, чтобы чем-то занять Дмитрия Олеговича и остудить его пыл, навести порядок в российской военной промышленности, ему была предоставлена возможность обеспечивать решение «проблем в зоне СВО» из Беларуси.
Ранее, как писал сайт Charter97.org, Лукашенко заявил, что у него «общие идеи» с российским нацистом Рогозиным.