Telegram-канал: Рогозина «отправили в ссылку» к Лукашенко 3 16.08.2023, 12:21

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Дмитрий Рогозин

Экс-глава «Роскосмоса» хотел подобраться к военным бюджетам.

Близкий к российским силовикам Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» пишет, что экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, который на днях посетил Лукашенко, был отправлен к белорусскому диктатору «в ссылку»:

— Вместо ожидаемого для Рогозина получения доступа к бюджету отечественного ВПК, его отправили в командировку (ссылку) на предприятия ВПК Беларуси.

Для того, чтобы чем-то занять Дмитрия Олеговича и остудить его пыл, навести порядок в российской военной промышленности, ему была предоставлена возможность обеспечивать решение «проблем в зоне СВО» из Беларуси.

Ранее, как писал сайт Charter97.org, Лукашенко заявил, что у него «общие идеи» с российским нацистом Рогозиным.

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