В России завелся «Родион Раскольников», который устраивает диверсии на железной дороге 2 16.08.2023, 12:26

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Найден «вещдок».

В России продолжаются поджоги на железной дороги. Так, в Екатеринбурге кто-то поджег оборудование на путях, по которым ездят электрички в сторону Сысерти, оставив на месте происшествия свой топор, сообщает Диалог.UA по материалам российских ТГ-каналов.

В Сети уже шутят по поводу нового российского «Родиона Раскольникова», известного в прошлом персонажа Федора Достоевского.

Как известно, Родион совершил преступление именно с этим видом хозяйственного инвентаря.

Недавно рядом с железнодорожной станцией Керамик в Чкаловском районе Екатеринбурга машинист одного из поездов заметил горящий релейный шкаф. Ё

Машинист вызвал экстренные службы, которые погасили пожар и нашли на месте ЧП топор.

Пострадавших в результате инцидента не было, но и «Раскольникова» поймать не удалось.

Если в следующий раз на месте поджога найдут топор, можно смело предполагать, что эти диверсии на российской железной дороге уже носят серийный характер.

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