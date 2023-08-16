закрыть
16 августа 2023, среда, 12:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В России завелся «Родион Раскольников», который устраивает диверсии на железной дороге

2
  • 16.08.2023, 12:26
  • 2,246
В России завелся «Родион Раскольников», который устраивает диверсии на железной дороге

Найден «вещдок».

В России продолжаются поджоги на железной дороги. Так, в Екатеринбурге кто-то поджег оборудование на путях, по которым ездят электрички в сторону Сысерти, оставив на месте происшествия свой топор, сообщает Диалог.UA по материалам российских ТГ-каналов.

В Сети уже шутят по поводу нового российского «Родиона Раскольникова», известного в прошлом персонажа Федора Достоевского.

Как известно, Родион совершил преступление именно с этим видом хозяйственного инвентаря.

Недавно рядом с железнодорожной станцией Керамик в Чкаловском районе Екатеринбурга машинист одного из поездов заметил горящий релейный шкаф. Ё

Машинист вызвал экстренные службы, которые погасили пожар и нашли на месте ЧП топор.

Пострадавших в результате инцидента не было, но и «Раскольникова» поймать не удалось.

Если в следующий раз на месте поджога найдут топор, можно смело предполагать, что эти диверсии на российской железной дороге уже носят серийный характер.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Результат на табло
Результат на табло Роман Шрайк
Август в бункере с квантовым компьютером
Август в бункере с квантовым компьютером Владимир Халип
«Кветак больш ня будзе»
«Кветак больш ня будзе» Ирина Халип
Драндулет на Луне
Драндулет на Луне Александр Невзоров