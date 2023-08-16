Иностранцы раскупают белорусскую недвижимость 1 16.08.2023, 12:33

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Зафиксирован рекорд с 2015 года.

За 6 месяцев продажа физическими лицами объектов недвижимости нерезидентам достигла 57,7 млн долларов. Это рекордный показатель активности в первом полугодии с 2015 года, пишет banki24.

По сравнению с 2022-м объем иностранных вложений в белорусскую недвижимость вырос на 37%.

Для сравнения, за 6 месяцев прошлого года физические лица продали нерезидентам недвижимость на 42,2 млн долларов, за такой же период 2021 года — на 37 млн, 2020 года — 32,7 млн, 2019 года — 38,4 млн, 2018 года — 33,6 млн, 2016 года — 32,6 млн USD, 2015 года — 39,9 млн USD. Пик продаж недвижимости нерезидентам отмечался в 2014 году — 82,1 млн долларов за первое полугодие.

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