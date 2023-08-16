Россияне устроили истерику из-за нового видео атаки дронов на Крымский мост 16.08.2023, 12:39

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И обиделись на Эрдогана.

Заявление главы Службы безопасности Украины о том, что Крымский мост в июле этого года, а также российский танкер «СИГ» и большой десантный корабль «Оленегорский горняк» атаковали дроны «Морской малыш», спровоцировали истерику среди россиян, пишет obozrevatel.com.

В комментариях к публикациям в z-пабликах главные «антинацисты» наперебой требуют стереть Украину и украинский народ с лица земли, а также призывают правительство РФ нанести ядерные удары по территории нашей страны.

При этом россияне обиделись на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана из-за событий в Черном море. Об этом они пишут в комментариях к сообщениям в z-пабликах.

Глава СБУ Василий Малюк заявил, что для ударов по Крымскому мосту в июле, а также для поражения российских корабля и танкера в Черном море применялись разработанные в Украине морские дроны Sea Baby, который может нести около 850 кг взрывчатки. Разработка этих уникальных беспилотников проводилась СБУ в течение многих месяцев.

«Морские беспилотники – это уникальное изобретение Службы безопасности Украины. Ни одна из частных компаний в этом не участвует. Недавно с помощью этих беспилотников мы успешно поразили Крымский мост, БДК «Оленегорский горняк» и танкер «СИГ», – отметил начальник спецслужбы.

Кадры работы украинского дрона по Крымскому мосту, снятые камерами наблюдения, опубликовало издание CNN, а Малюк уверил: эта «интересная операция» – далеко не последняя.

Это заявление и появившиеся видео «взорвали» российские z-паблики. Один из них выдал большой пост о «террористической атаке» «псевдостраны», в котором авторы никак не могут смириться с мыслью, что Украина самостоятельно нанесла удар по Крымскому мосту и страны Запада тут совершенно ни при чем.

В комментариях к этому тексту россияне фонтанируют призывами уничтожить украинский народ и нанести ядерные удары по Украине.

Среди истерических заявлений россиян нашлось место и для упоминания об Эрдогане в связи с нерадужной для РФ ситуацией в Черном море.

«Интересно, какой в этом году пыне сделают подарок на др? Эрдоган, наверное, опять по губам водить будет», – задался вопросом один из комментаторов, видимо, вспомнив, что первый удар по Крымскому мосту был нанесен на следующий день после дня рождения российского диктатора.

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