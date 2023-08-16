«Часто звонят и на русском языке говорят, что на меня взяли кредит» 1 16.08.2023, 12:46

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Белорусы рассказали о том, с какими видами мошенничества столкнулись в эмиграции.

Наткнуться на «развод» и мошенничество можно в любой стране.

Журналисты citydog.io поговорили с белорусами, которые сталкивались с подобными вещами в эмиграции. Кто-то даже отдавал аферистам свои деньги.

Юлія (35), Беласток: «Званіў і казаў, што я атрымліваю яго грошы»

– У TikTok шмат разоў сустракала інфармацыю пра махлярскі метад, які распаўсюджаны ў Польшчы. Вось сутыкнулася знутры.

Тэлефануе дзядзька, кажа, што закінуў грошы на рахунак праз нумар тэлефона. Але высветлілася, што пляменнік грошы не атрымаў, бо яны прыйшлі да мяне: маўляў, «вярні назад». Адказваю, што занятая, прашу звярнуцца ў банк і кладу тэлефон.

Пасля яшчэ сотня званкоў. Правяраю рахунак – грошы есць.

Чаму адразу не вярнула? Па-першае, адпраўшчык можа іх самастойна забраць, у гэтым і палягае махлярства: ты вяртаеш «выпадковыя» грошы, а ен пасля адклікае свае пералічэнне. Па-другое, гэты нумар 9 месяцаў належыць мне. А як ен камунікаваў з пляменнікам і як даведаўся, што грошы прыйшлі не яму? Па-трэцяе, на гэтым нумары да мяне быў пан Аўгуст, бо, калі я атрымала нумар, мне тэлілі з усіх сацыяльных (і не толькі) службаў у пошуках яго.

Такім чынам, размова не спрацавала, і пачаўся град смс: «Вярні грошы, у цябе ўсходні акцэнт, то звярнуся ў міграцыйную службу, напішу ў паліцыю», – і шмат, шмат усяго.

Адказваю адным сказам: «Прашу звярнуцца ў банк і вырашыць свае пытанне са спецыялістамі».

Паcля зноў мора смс, што банк не вырашыць пытанне, што я ўтрымліваю чужыя грошы і г.д. Праз некаторы час заявіў, што напісаў заяву ў паліцыю. Да банка дайсці не здолеў, а ў паліцыю – адразу. Дык вось пытанне: сустрэчны зварот пісаць ці сачыць за спектаклем далей?

Андрей (30), Вильнюс: «Мне по-человечески было его жалко»

– Я политический беженец, и после того, как я попал в Вильнюс, меня приютила одна беларуская организация. Какое-то время я жил у них, но мне нужно было параллельно искать свою квартиру. Такие были условия.

На все у меня ушло достаточно много времени, потому что я искал вариант, где меня сразу смогут прописать. В Литве с подобными документами довольно строго, поэтому нужно было заранее подготовиться. На одно из моих объявлений о поиске квартиры откликнулся мужчина Руслан, который предложил снять его квартиру. Мы встретились, условия были нормальными, поэтому договорились заключить договор буквально спустя два дня. С этого момента начали появляться некоторые «тревожные звоночки».

По словам хозяина квартиры, ему нужно было время, чтобы съехать в дом, который он достраивает, поэтому заехать я мог только через недели полторы. В целом я мог себе это позволить, поэтому спокойно решил подождать. Через оговоренное время мы встретились, чтобы я подписал договор, и я отдал залог.

При этом въехать в квартиру все еще не смог. У хозяина начали появляться какие-то постоянные поломки в доме, из-за которых откладывался переезд. То нужно срочно заменить трубу в ванной, то какой-то котел, то начались проверки, которые тоже срочно нужно было пройти и уже после он мог бы остаться там жить.

Через какое-то время мужчина попросил дать ему взаймы денег. Я дал ему дополнительные 400 евро, до этого дал залог и сумму за два месяца жизни в квартире. Всего вышло около 1500 евро.

Мне по-человечески было его жалко. Да и отказываться от варианта квартиры, где хозяин за нормальную сумму готов был меня заодно и прописать, мне не хотелось: в Литве это правда редкость.

В таком ожидании прошел месяц. Когда у меня появились литовские документы, я сразу заказал платежную карту. Адрес для получения указал той квартиры, где планировал жить. И вот как-то захожу я в свой подъезд, начинаю копаться в почтовом ящике, чтобы забрать свою карту, как вдруг дверь из квартиры, в которую я должен был заселиться, открывается – и оттуда выходит какая-то женщина.

Мы разговорились, и оказалось, что никакого Руслана, который «сдал» мне жилье, тут уже долгое время нет. Выяснилось, что женщина – настоящая хозяйка квартиры, а этот мужчина – просто давний ее сожитель. И во время нашего разговора Руслан как раз позвонил мне. На вопрос, что происходит и почему по нужному мне адресу проживает какая-то незнакомка, мошенник просто бросил трубку. С тех пор я его не видел и не слышал.

Я пошел в полицию, на Руслана завели дело, но найти так и не смогли. Оказалось, что я не первый пострадавший. По такой схеме он работал и с другими эмигрантами, которые отдавали деньги, а через какое-то время он просто исчезал.

Афериста все еще разыскивают, деньги я так и не смог вернуть. Квартиру тоже пришлось искать другую.

Нина (24), Вильнюс: «Часто звонят и на русском языке говорят, что на меня взяли кредит»

– В Литве, насколько я заметила, очень распространено мошенничество по телефону. Первый раз с этим столкнулась моя мама. Ей позвонили якобы из местной полиции и на чистом русском без какого-либо акцента начали убеждать, что ее паспортные данные украли и в каком-то локальном банке на нее взяли кредит.

По их заверению, чтобы помочь найти преступников и сохранить деньги на карте, данные и информацию со свой карточки нужно было заверить с ними. Получается такой абсолютно базовый и глупый «развод», который, возможно, действует на тех, кто только недавно переехал.

Мама тогда очень испугалась. Это был один из первых месяцев после эмиграции, поэтому она была готова поверить в любой шантаж. Хорошо, что во время разговора с той «полицией» решила написать мне и уточнить, насколько вообще кредит на ее имя сейчас здесь возможен. Только после этого она поняла, что ее пытались обмануть.

Через несколько месяцев мне звонили с такой же схемой. Мошенники представляются и сразу называют твое полное имя, а еще часто полное имя какого-то человека, который будто бы обокрал вас.

Мне с такими вопросами звонили минимум раз пять. Когда сталкиваешься с подобным слишком часто, то уже особо не реагируешь, просто злишься, что тебя отвлекают от дел. Из-за подобных «разводов» я перестала поднимать незнакомые номера, если знаю, что не жду звонка.

Мы как-то обсуждали такие аферы с друзьями, и один мой приятель рассказал, что иногда от скуки начинает болтать с мошенниками. Как-то он представился кагэбэшником – трубку бросили на пятой минуте. Когда притворялся невменяемым и нес какую-то ерунду, жулики продержались и того меньше.

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