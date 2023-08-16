«Это ужас»: замглавы Госдумы РФ неожиданно признал катастрофу с рублем 5 16.08.2023, 13:21

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На кремлевском ТВ устроили истерику по этому поводу.

Заместитель председателя государственной думы Российской Федерации Александр Бабаков устроил истерику на росТВ из-за падения курса российского рубля. Он назвал ситуацию «ужасом».

Соответствующее видео из передачи на пропагандистском канале «Россия 1» опубликовали в Telegram «Центра противодействия дезинформации».

Бабаков отметил, что в настоящее время в российском инфпространстве звучит лживая формулировка «плавающий курс».

«Политика финансового сектора уже вступает, извиняюсь, в противоречие с интересами самой страны. В чем это выражается? Вот мы говорим «плавающий курс». Будь он плавающим, были бы параметры – движение от берега к берегу. А он у нас падающий. Ну это ужас! И при этом мы настолько дискредитировали рубль, что он уже не интересен ни населению, ни индустрии, ни инвесторам, ни внутренним, ни зарубежным», – жаловался эксперт.

Напомним, россияне на фоне экономических санкций столкнулись с рекордным падением рубля к доллару. Американская валюта в РФ впервые за 16 месяцев взлетела в цене почти до 100 руб./долл. Валютные доходы России просели в разы. В то же время жители РФ пытаются вывести сбережения за границу – на депозиты в иностранных банках.

Уже через несколько дней российский рубль впервые с марта 2022 преодолел психологически важную отметку 100 руб./доллар, поскольку санкции подавляют Россию. В 2023 году курс российской валюты ослаб уже на 26%. При этом торговые партнеры РФ не хотят переводить расчеты на рубль – эта валюта оказалась никому не нужна.

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