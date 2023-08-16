Белорусские школы переведут на новый формат питания 3 16.08.2023, 13:18

2,158

Часть — уже с 1 сентября.

Белорусские школы переведут на новый формат питания. Часть школ перейдет на новый формат с 1 сентября, вторая — с 1 января 2024 года, а остальные — с 1 сентября 2024-го.

В прошлом учебном году более 20 школ и гимназий участвовали в пилотном проекте по питанию. Теперь нововведение планируют распространить на все учебные заведения страны, рассказала начальник отдела по организации питания Минобразования Люция Михальчук во время пресс-конференции, пишет Office Life.

В пилоте участвовали 17 городских школ и 6 — из сельской местности. За время эксперимента опробовали новые технологии приготовления обедов, изменились и подходы к питанию школьников. До 1 сентября Минобразования планирует подготовить персонал, чтобы распространить проект на другие учебные заведения.

Как уточнила Люция Михальчук, часть школ перейдет на новые подходы с 1 сентября, другие — с 1 января, а оставшиеся — с 1 сентября 2024-го.

В меню учеников появятся новые блюда. Для этого разработали рецептурный сборник на основе вкусовых предпочтений школьников, которые изучили за время эксперимента. В нем около 400 блюд. Сборник есть в открытом доступе, в том числе на сайте Минобразования.

Еще одна особенность — разработка примерных двухнедельных рационов питания на основании предоставленной Минздравом единой таблицы норм трехразового питания. Причем речь идет об одном наборе продуктов для одно-, двух– и трехразового питания с учетом требований по рационному распределению калорийности.

Активнее будут привлекать и родителей — от мастер-классов по приготовлению блюд, в том числе на родительских собраниях, до викторин. Кроме того, повысят профессиональную квалификацию работников школьных столовых.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».