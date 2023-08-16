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Литва утвердила решение о закрытии двух пунктов пропуска на границе с Беларусью

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  • 16.08.2023, 13:47
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Литва утвердила решение о закрытии двух пунктов пропуска на границе с Беларусью

«Шумскас» и «Тверячюс» перестанут работать.

Правительство Литвы на сегодняшнем заседании утвердило постановление о закрытии с пятницы, 18 августа, двух пунктов пропуска на границе с Беларусью, сообщает BNS.

Будет прекращен пропуск транспорта в пунктах «Шумскас» и «Тверячюс».

После этого на границе продолжат работать четыре перехода: Медининкай-Каменный Лог, Лаворишкес-Котловка, Райгардас-Привалка и Шальчининкай-Бенякони.

Решение принято в связи с релокацией в Беларусь подразделений группы Вагнера. Кроме того, на закрываемых пунктах отсутствует полный набор инструментов для контроля транспорта. Ресурсы пограничной и таможенной служб будут направлен на оставшиеся открытыми пункты.

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