Украинские морпехи показали видео освобождения Урожайного
- 16.08.2023, 13:55
В населенном пункте поднят украинский флаг.
Бойцы 35-й отдельной бригады морской пехоты им. контрадмирала Михаила Остроградского показали кадры освобождения Урожайного Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook бригады.
«Урожайное освобождено! Военные 35-й отдельной бригады морской пехоты им. контрадмирала Михаила Остроградского вместе с собратьями 38-й отдельной бригады морской пехоты в рамках контрнаступательных действий освободили очередной населенный пункт», - говорится в сообщении под видео.
Бойцы Сил обороны Украины освободили поселок Урожайное, расположенный неподалеку от Старомайорского Донецкой области.
«Урожайное освободили. Наши защитники закрепляются на рубежах», - написала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
При этом наступательные действия продолжаются.
Позднее освобождение Урожайного подтвердили и в Генштабе ВСУ.