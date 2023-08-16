Украинские морпехи показали видео освобождения Урожайного 16.08.2023, 13:55

В населенном пункте поднят украинский флаг.

Бойцы 35-й отдельной бригады морской пехоты им. контрадмирала Михаила Остроградского показали кадры освобождения Урожайного Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook бригады.

«Урожайное освобождено! Военные 35-й отдельной бригады морской пехоты им. контрадмирала Михаила Остроградского вместе с собратьями 38-й отдельной бригады морской пехоты в рамках контрнаступательных действий освободили очередной населенный пункт», - говорится в сообщении под видео.

Бойцы Сил обороны Украины освободили поселок Урожайное, расположенный неподалеку от Старомайорского Донецкой области.

«Урожайное освободили. Наши защитники закрепляются на рубежах», - написала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

При этом наступательные действия продолжаются.

Позднее освобождение Урожайного подтвердили и в Генштабе ВСУ.

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