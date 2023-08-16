Белорус проехал от Минска до Вильнюса на велосипеде и покорил Сеть 16.08.2023, 13:57

1,008

Иллюстрационное фото

Но есть нюанс.

В соцсетях завирусился ролик о том, как белорус отправился на своем велосипеде из Минска в Вильнюс. На все про все у парня ушло всего 8,5 часа: в 5:48 он стартовал из района метро «Площадь Якуба Коласа», а уже в 14:25 наслаждался красотами центральных улиц Вильнюса. Видео за неделю собрало уже 660 тысяч просмотров, а комментаторы восторгаются выносливостью и настойчивостью парня. Но кое-кто все же заметил подвох, отмечает «Онлайнер».

Дело в том, что большую часть пути парень преодолел на поезде. В ролике этот момент не скрывается, но и внимание на нем заострено не было. «Сейчас я проеду 100 километров на электричке до Гудогая, а потом пересяду на велик», — вскользь упоминает сам автор в начале видео. Учитывая расстояние между Минском и Вильнюсом (172 километра), согласитесь, что фора была довольно серьезной. Что, конечно, не умаляет общих заслуг велосипедиста.

«Я езжу на велике по 40 км. По 20 км в одну и в другую сторону. Но я восхищаюсь тобой. Я тоже так хочу», — пишут комментаторы. По рассказам самого велосипедиста, от поездки он отходил два дня, а ноги буквально горели с непривычки.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».