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Postimees: В России назревает война на Северном Кавказе

  • 16.08.2023, 14:09
Postimees: В России назревает война на Северном Кавказе
иллюстративное фото

Перестрелки между чеченцами и дагестанцами на фронте могут дать неожиданный эффект.

По данным украинских СМИ, между российскими подразделениями из Дагестана и Чечни произошел конфликт в селе Михайловка в оккупированной Запорожской области, в итоге вылившийся в перестрелку, пишет Postimees.

Речь идет о паре десятков погибших, есть и раненые. Говорят, что дагестанцы оказались победителями в этом выяснении отношений. Столкновения между однотипными этническими группировками в составе группировки российской армии, воюющей на территории Украины, наблюдаются уже довольно давно.

Эти столкновения могут перекинуться на Северный Кавказ.

Сегодня ночью на автозаправочной станции в столице Дагестана Махачкале, находившейся рядом с резервуаром для нефтепродуктов, произошел мощный взрыв. По последним данным, погибли не менее 27 человек, более 60 получили ранения. Причина взрыва пока не названа, но в любом случае он странным образом совпадает с конфликтом в Украине.

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