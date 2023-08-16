На Кипре продают белорусские товары: цена отличается в разы 2 16.08.2023, 14:19

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На острове можно найти и «Лідскае» пиво.

В разных уголках мира можно найти магазины с белорусскими товарами. В первую очередь ими пользуются белорусы, переехавшие в другие страны, но не только — порой в поисках нового вкуса в такие торговые точки заглядывают и местные. «Зеркало» посмотрело, что и почем продают в подобном магазине на Кипре.

«Спартаковские» конфеты «Аэрофлотские» в онлайн-магазине на Кипре можно купить по 14,9 евро за кило (51,9 рубля по курсу Нацбанка на 16 августа). В фирменном магазине фабрики они стоят 17,46 за килограмм. Вафли «Черноморские» этого же производителя обойдутся в 2,2 евро (7,66 рубля), тогда как фирменный магазин продает пачку за 65 копеек.

Есть в продаже сладости, которые относят к здоровому питанию, от молодечненской фабрики «Михаэлла». Пастила за 99 евроцентов, фруктово-ореховые батончики по той же цене и фруктово-ореховые шарики по 19,9 евро за кило. Пакетики с пастилками за 1,99 евро. В Беларуси такие продают за 3,09 рубля. А шарики — за 4,98 рубля.

Сухие завтраки от «Лидапищеконцентраты» можно приобрести за 50 евроцентов (1,74 рубля). В стране производства их продают за 87 копеек. За порционную упаковку киселя этой фабрики просят 40 евроцентов (1,39 рубля), в белорусских магазинах его можно найти по 65 копеек.

Есть в продаже не только сладости. Например, там продают даже лавровый лист этого производителя. Просят за него 1,30 евро (4,5 рубля), тогда как в Беларуси его реализуют за 1,74 рубля.

Можно найти на острове и пиво «Лідскае» — бутылка светлого Premium за 2,99 евро (10,4 рубля). За такую же цену продают «Лидский» квас в бутылке 1,5 литра, в Беларуси он стоит 3,28 рубля.

Популярная в регионе молочка

Белорусские молочные продукты любят не только на родине, им нередко отдают предпочтение и жители соседних стран, в которых они продаются. Оказывается, доезжает такая продукция и до островного Кипра. В первую очередь это молочка от компании «Савушкин продукт».

Например, сливочное масло «Брест-Литовск» можно купить за 5,99 евро (20,86 рубля). На родине его продают по 4,76 рубля. 20-процентная сметана весом 300 грамм этого же бренда обойдется в 2,99 евро (10,4 рубля). В белорусских магазинах за 2,95 рубля можно купить баночку такой сметаны в 380 грамм.

Белорусская селедка

Несмотря на то, что на Кипре достаточно рыбной продукции хорошего качества, вероятно, там продают и белорусскую аналогичную продукцию. Как минимум там предлагают к продаже селедку «Матиас» и кусочки слабосоленой атлантической сельди «Санта Бремор». За 300-граммовую упаковку первой просят 3,99 евро (13,89 рубля), тогда как в нашей стране ее продают за 5,70 рубля. За 350 грамм второй из них надо будет заплатить 4,60 евро (16 рублей), в то время как в отечественных магазинах за 500 грамм просят 8,60 рубля.

Лососевая икра от этого же производителя жителям Кипра обойдется в 29,90 евро (чуть более 104 рублей). В Беларуси такая же баночка стоит 40,34 рубля.

Косметика белорусского бренда

Можно купить в этом магазине не только продукты. В нем продают также косметику и уходовые средства. Правда, белорусских среди них мало — в основном российские. Но среди отечественных есть бальзам для волос от «Белиты». Стоит он 6,99 евро (24,3 рубля). В стране производства в фирменном магазине его стоимость почти такая же, только в национальной валюте — 6,47 рубля.

Есть в магазине и сыворотка против выпадения волос этого же производителя. Обойдется она киприотам в 5,99 евро (20,9 рубля). В Беларуси за такую же просят 6,06 рубля.

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