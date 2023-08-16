Блинкен: Путин потерпел стратегический провал 3 16.08.2023, 14:24

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Действия России бесполезны.

Вторжение России в Украину уже обернулось для диктатора Владимира Путина стратегическим провалом. Он должен четко понимать, что продолжать агрессию бесполезно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена.

«На следующей неделе мы будем отмечать полтора года полномасштабного вторжения России - полтора года бомбардировок украинских школ и больниц, использование в качестве оружия продовольствия и топлива, убийств и ранений тысяч украинцев и даже похищения украинских детей. Столько же времени народ Украины демонстрировал выдающееся мужество и стойкость», - сказал Блинкен.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты и десятки других стран будут продолжать поддерживать Украину, пока в ней не будет установлен справедливый и крепкий мир.

Госсекретарь США отметил, что украинцы с помощью усилий и ресурсов союзников и партнеров во всем мире смогли отстоять основные принципы - суверенитет, территориальную целостность, независимость.

«Они добились того, что вторжение России останется стратегическим провалом», - подчеркнул Блинкен.

По его словам, Госдеп работает с украинскими партнерами над долгосрочными обязательствами в сфере безопасности, чтобы помочь Украине сдерживать и при необходимости защищаться от будущей российской агрессии.

«Украина должна четко понимать неизбежную природу нашей поддержки и поддержки многих других стран, которые примут на себя аналогичные обязательства по Украине. Президент Путин должен четко понимать бесполезность продолжения своей агрессии», - отметил госсекретарь США.

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