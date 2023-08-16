Лидерам независимого профсоюза «Нафтана» предъявили обвинения 1 16.08.2023, 14:32

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Им грозит до трех лет лишения свободы.

Ольгу Бритикову, бывшего председателя независимого профсоюза ОАО «Нафтан», обвиняют по ч. 1 ст. 361 УК РБ («Публичные призывы к захвату государственной власти»). Александра Кухаренка обвиняют по той же статье, но по какой части — сведений нет.

Ольгу Бритикову и Александра Кухаренка задержали 11 августа. Кухаренок был задержан в деревне Росица Верхнедвинского района, там омоновцы провели обыск, а также обыски прошли на квартире Кухаренка и у его родителей в Новополоцке. Сначала вместе с ним была задержана и жена, но позже ее отпустили, напоминает «Віцебская вясна».

Александр Кухаренок был одним из первых работников «Нафтана», поддержавших забастовку на предприятии. В 2021 году он отбыл 20 суток ареста за участие в записи видеоролика — его обвинили в проведении «несанкционированной акции» (по ст. 24.23 КоАП).

Ольга Бритикова, у которой также провели обыск, в прошлом году отбыла за решеткой 75 суток. Ей присудили 5 арестов подряд за якобы «несанкционированное пикетирование». Во время ареста она объявляла голодовку в знак протеста.

По ч. 1 ст. 361 УК РБ женщине грозит арест или лишение свободы на срок до 3-х лет.

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