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Директор-КГБшник начал работу в Национальном историческом архиве с хапуна

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  • 16.08.2023, 14:46
  • 6,540
Директор-КГБшник начал работу в Национальном историческом архиве с хапуна
Михаил Глушаков

Задержаны семь человек.

В Национальном историческом архиве Беларуси (НГАБ) в Минске 16 августа сотрудники КГБ задержали по меньшей мере 7 человек. Среди задержанных — заместитель директора по науке и заведующие отделов, сообщает «Радыё Свабода».

Позавчера, 14 августа, на должность директора упомянутого архива был назначен Михаил Глушаков, работавший до этого консультантом одного из департаментов Министерства юстиции. Он длительное время служил в КГБ.

Это не первая волна репрессий в НГАБе.

По политическим мотивам из НГАБ уволили свыше 15 человек.

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