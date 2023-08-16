Директор-КГБшник начал работу в Национальном историческом архиве с хапуна

Директор-КГБшник начал работу в Национальном историческом архиве с хапуна6
- 16.08.2023, 14:46
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Задержаны семь человек.
В Национальном историческом архиве Беларуси (НГАБ) в Минске 16 августа сотрудники КГБ задержали по меньшей мере 7 человек. Среди задержанных — заместитель директора по науке и заведующие отделов, сообщает «Радыё Свабода».
Позавчера, 14 августа, на должность директора упомянутого архива был назначен Михаил Глушаков, работавший до этого консультантом одного из департаментов Министерства юстиции. Он длительное время служил в КГБ.
Это не первая волна репрессий в НГАБе.
По политическим мотивам из НГАБ уволили свыше 15 человек.