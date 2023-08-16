Литва закрывает два пункта пропуска на границе с Беларусью: что поменяется 2 16.08.2023, 14:48

2,334

Какие варианты остались для того, чтобы попасть из Беларуси в ЕС.

Уже с 18 августа Литва закрывает два пункта пропуска на границе с Беларусью: «Шумскас» (с белорусской стороны «Лоша») и «Тверячюс» («Видзы»). Такое решение принял литовский Сейм в ответ на возможные угрозы со стороны ЧВК «Вагнер». Что поменяется и как можно будет попасть из Беларуси в ЕС?

На границе с Литвой продолжат работу четыре пункта пропуска. Их можно проехать на автомобиле или велосипеде:

- «Привалка — Райгардас»,

- «Бенякони — Шальчининкай»,

- «Каменный Лог — Мядининкай»,

- «Котловка — Лаворишкес».

Как скажется закрытие этих двух пунктов на ситуации на границе?

По пропуску Государственного пограничного комитета Беларуси теперь можно будет проехать только через «Привалка — Райгардас», сообщает телеграм-канал «Граница Беларусь — Польша — Литва».

Пункт пропуска «Видзы — Тверячюс» можно было пройти пешком.

Для тех, кто привык пользоваться закрывающимися пунктами пропуска, дорога станет продолжительнее ещё и потому, что на них и прежде не оформляли страховку. Поэтому поток машин был меньше.

С Польшей для легковых автомобилей по-прежнему открыт только один пункт пропуска — «Брест — Тересполь».

С Латвией работают два пункт пропуска, которые можно пересечь на машине или велосипеде:

- «Григоровщина — Патерниеки»,

- «Урбаны — Силене».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».