Литва закрывает два пункта пропуска на границе с Беларусью: что поменяется

Литва закрывает два пункта пропуска на границе с Беларусью: что поменяется2
- 16.08.2023, 14:48
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Какие варианты остались для того, чтобы попасть из Беларуси в ЕС.
Уже с 18 августа Литва закрывает два пункта пропуска на границе с Беларусью: «Шумскас» (с белорусской стороны «Лоша») и «Тверячюс» («Видзы»). Такое решение принял литовский Сейм в ответ на возможные угрозы со стороны ЧВК «Вагнер». Что поменяется и как можно будет попасть из Беларуси в ЕС?
На границе с Литвой продолжат работу четыре пункта пропуска. Их можно проехать на автомобиле или велосипеде:
- «Привалка — Райгардас»,
- «Бенякони — Шальчининкай»,
- «Каменный Лог — Мядининкай»,
- «Котловка — Лаворишкес».
Как скажется закрытие этих двух пунктов на ситуации на границе?
По пропуску Государственного пограничного комитета Беларуси теперь можно будет проехать только через «Привалка — Райгардас», сообщает телеграм-канал «Граница Беларусь — Польша — Литва».
Пункт пропуска «Видзы — Тверячюс» можно было пройти пешком.
Для тех, кто привык пользоваться закрывающимися пунктами пропуска, дорога станет продолжительнее ещё и потому, что на них и прежде не оформляли страховку. Поэтому поток машин был меньше.
С Польшей для легковых автомобилей по-прежнему открыт только один пункт пропуска — «Брест — Тересполь».
С Латвией работают два пункт пропуска, которые можно пересечь на машине или велосипеде:
- «Григоровщина — Патерниеки»,
- «Урбаны — Силене».