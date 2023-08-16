Кремль предъявил ультиматум российскому бизнесу 10 16.08.2023, 15:04

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Ситуация с рублем близка к катастрофе.

Через несколько часов после того, как в понедельник Кремль обвинил ЦБ в падении валютного рынка и от лица помощника президента Максима Орешкина потребовал обеспечить «сильный рубль», на совещание с руководством правительства и Центробанка вызвали крупнейших экспортеров, пишет finanz.

Главным поставщикам валюты в Россию - госкорпорациям и компаниям миллиардеров - рекомендовали продать выручку, чтобы укрепить рубль, рухнувший до угрожающих уровней.

Сделать это нужно до конца недели и отчитаться, рассказал «Интерфаксу» участник встречи. В противном случае, по словам трех источников агентства, власти введут директивную продажу почти всей экспортной валюты - до 90%.

Государство интересовала валюта, которая накопилась за пределами России, - $80 млрд, по оценкам Bloomberg Economics. Эти деньги власти хотят мониторить вместе с операциями по выводу валюты, в том числе на посредников и внутри группы, рассказали источники «Интерфакса».

Экспортерам пригрозили жестким закрытием каналов вывода средств за границу, даже в рублях, а «уклонистов» - пообещали лишить господдержки и субсидий.

Доллар по 100 стал угрозой режиму: он сулит разгон инфляции, которая достигнет пика как раз во время выборов-2024, где Владимиру Путину предстоит переизбраться на пятый срок.

Через 6 месяцев эффект «курсового шока» на цены станет максимальным, а к весне-2024 потребительская уверенности будет на минимумах, говорит Александр Исаков, экономист по РФ Bloomberg Economics.

Уже в июле, по данным ЦБ, месячный рост цен с учетом сезонности (почти 1%) стал рекордным с апреля-2022. При такой скорости годовая инфляция разгонится до 12%, и Центробанк нервничает. Резкое повышение ключевой ставки носило «панический» характер, считает Сергей Алексашенко, в прошлом зампред ЦБ.

По всей видимости, выше 100 курс решили не пускать, полагает Андрей Сизов, гендиректор «СовЭкона»: «Трехзначный USDRUB намекает на какую-то нежелательную нестабильность».

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