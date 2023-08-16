Белоруска купила машину мечты и сильно обожглась 4 16.08.2023, 15:15

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Почему продавцу нельзя верить на слово при покупке машины.

Как известно, продавцы автомобилей в объявлениях и при осмотре машины могут наобещать всякого-разного. Верить этому или нет – вот в чем вопрос.

Читательница abw.by Ирина не так давно купила Peugeot 5008, выпущенный в 2019 году. Об этом «французе» она мечтала. По словам продавца, машина была полностью обслужена и не нуждалась в сервисе. Ирина сладким обещаниям не поверила и предусмотрительно взяла на «смотрины» знакомого, который разбирается в автомобилях.

«Четырехлетняя машина действительно была ухожена и играла яркими красками на солнце, – говорит Ирина. – Мой знакомый прошелся по кузову толщиномером, и его замеры показали, что состояние кузова заводское, то есть в авариях «француз» не был. По салону также претензий нет, всё чисто и красиво. Поэтому после всех этих манипуляций продавцу был задан простой вопрос: «При каком пробеге менялся ремень ГРМ, фильтры, а также технические жидкости?» На что был получен лаконичный ответ о том, что всё это менялось перед выставлением автомобиля на продажу, то есть пару недель назад. «Подошел срок замены, а с этими машинами шутить нельзя», – в общих чертах сказал продавец».

Ирину автомобиль устроил, а дальше, как обычно, договор купли-продажи и его регистрация в ГАИ. Но, как говорит читательница, она «стала владелицей машины мечты – мечты, которая разрушилась через месяц». В июне во время поездки к родителям внезапно загорелся «чек», а бортовой компьютер стал показывать надписи с предупреждениями, суть которых Ирина не поняла. А затем что-то заскрипело под капотом, мотор заглох – и всё. Оставалось лишь докатиться до обочины и включить «аварийку». Пришлось вызывать эвакуатор и разбираться с проблемами в автосервисе.

«Прямо возле замка открывания капота автомобиля на пластиковой накладке лежала вот такая вот штучка, – по-простому объясняет Ирина. – Мастер автосервиса сказал, что это предвестник беды. Я не стала ему мешать своими вопросами, но в моей голове крутились его слова, поэтому, выждав 20 минут, я попросила мне лично показать, какие поломки есть в моей машине.

Таких штучек прибавилось. Всего их достали вот отсюда 10 штук.

«Это зубья ремня ГРМ», – сказал специалист. Ремень провернулся, что не сулило ничего хорошего. Нужно было всё разбирать и смотреть, чтобы поставить итоговый «диагноз».

Через сутки Ирине позвонили с СТО и сообщили неприятные новости: ремень ГРМ, как оказалось, никто не менял, хотя пробег машины обязывал предыдущего хозяина это сделать. Зубья ремня срезало, он перескочил – и привет, дорогостоящий ремонт двигателя!

«Сижу и думаю про продавца: это же каким нужно быть подлецом, чтобы не сказать о том, что ремень ГРМ нужно поменять?! Я же спрашивала об этом. Ответь он правду, я бы поменяла всё, что нужно, и ездила бы себе дальше. Пересмотрела договор купли-продажи, там черным по белому написано, что машина находится в хорошем состоянии, технически исправна и соответствует предъявляемым требованиям. А получается, что это не так, поскольку уже на момент покупки автомобиля ремень ГРМ требовал замены.

Позвонила продавцу, он выслушал меня, сказал, что «это не его вопросы», и повесил трубку. Есть ли какой-то шанс его наказать? Может, через суд с него взыскать стоимость ремонта?»

Верить – не верить

Вопрос доверия к продавцу лежит исключительно в моральной плоскости. Тут всё зависит как от продавца, так и от покупателя, который может быть излишне доверчивым. Поэтому перейдем в юридическую плоскость.

Ирина приобрела автомобиль по договору купли-продажи у физического лица, поэтому говорить о нарушении закона о защите прав потребителей не стоит. Отношения между продавцом и покупателем в данном случае регулируются Гражданском кодексом (ГК). Договор был зарегистрирован в ГАИ, а значит, Ирина стала полноправной собственницей машины. По условиям договора автомобиль на момент его продажи находился в технически исправном состоянии и соответствовал предъявляемым требованиям. И с фразы «соответствует предъявляемым требованиям» мы начнем разбираться подробнее.

Автопроизводитель своими регламентами предусматривает пробеги, по истечении которых ремень ГРМ требуется заменить. В нашей ситуации предыдущему владельцу нужно было выполнить требования автопроизводителя. Однако он этого не сделал, а предпочел продать машину Ирине. Именно поэтому при заключении сделки машина предъявляемым требованиям не соответствовала.

Как следует из ст.439 ГК, качество товара должно соответствовать условиям договора, но в нашей истории этот пункт о соответствии машины предъявляемым требованиям, очевидно, был нарушен. Обманул ли продавец? Да, но это не гарантирует благоприятного исхода при судебном споре.

Особенность подобных судебных разбирательств в том, что и истец (Ирина), и ответчик (продавец) должны самостоятельно доказывать обстоятельства, на которые они ссылаются. А с доказательствами, как следует из практики, могут быть вопросы. «Он сказал, что ремень ГРМ заменил» – эту фразу суд вряд ли посчитает убедительным аргументом. А если продавец парирует тем, что предупреждал о скорой необходимости замены?

В общем, мы советуем Ирине сложить все «за» и «против», подбить цифры и самостоятельно принять решение, идти в суд или нет. Просто нужно помнить, что и вроде бы серьезная позиция до начала суда, и слова адвоката в стиле «мы всех там порвем» не гарантируют положительный итог, – таких примеров масса. У суда всегда может быть свое мнение.

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