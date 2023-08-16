«Собирал сведения о резиденции Лукашенко в Сочи» 16.08.2023, 15:24

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В Минске начался суд над бывшим главным врачом санаториев в Друскининкае и Сочи.

Сегодня Минский городской суд начинает рассматривать дело бывшего главврача белорусских санаториев в Друскининкае и Сочи Андрея Кобеля. Он обвиняется по статье за измену государству, сообщает «Народная Воля».

Ранее об Андрее Кобеле рассказывали на гостелевидении. Согласно официальной версии, его якобы завербовали литовские спецслужбы под угрозой шантажа.

От Кобеля требовалось собирать и передавать данные на отдыхающих в санаториях, а также сведения о резиденции Александра Лукашенко в Сочи, которая находится на территории санатория. Также утверждалось, что он устраивал на работу сотрудников по требованию Департамента госбезопасности Литвы.

О том, что экс-главврач санатория был задержан контрразведкой КГБ Беларуси и попал под следствие за шпионаж в пользу иностранных спецслужб, стало известно в конце 2022 года.

Известно, что дело будет слушаться в закрытом формате. Андрея Кобеля будут судить по ч. 1 ст. 356 «Измена государству».

Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

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