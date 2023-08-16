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Какая погода ждет белорусов до конца недели?

  • 16.08.2023, 15:39
Какая погода ждет белорусов до конца недели?

Прогноз на 17-19 августа.

17 августа погоду будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в очень теплой неустойчивой воздушной массе тропического происхождения. Переменная облачность, пишет pogoda.by.

Ночью преимущественно без осадков. Днем в отдельных районах страны ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер южный, юго-восточный слабый до умеренного, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +16..+22°С, местами +13..+15°С, максимальная днем +28..+34°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

18-19 августа погодные условия будет определять неустойчивая очень теплая воздушная масса тропического происхождения. Переменная облачность.

18 августа местами по стране пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер неустойчивый слабый до умеренного, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +14..+21°С, максимальная днем +27..+33°С.

19 августа местами по республике ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер неустойчивый слабый до умеренного, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +14..+21°С, максимальная днем будет от +25°С по северу до +33°С по югу Беларуси.

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