«Для комфортной жизни мужчина должен зарабатывать $3 тысячи» 16.08.2023, 15:52

Белорусок спросили, сколько их мужчины «должны» зарабатывать.

В начале лета девушки в Минске отвечали блогеру на провокационный вопрос — сколько денег им «должен» давать парень. А недавно на улице они высказались тиктокерше, сколько «в идеале должен зарабатывать мужчина», чтобы было комфортно жить, отмечает «Зеркало».

Мнения об идеальном заработке мужчин у девушек разделились. Кто-то из них считает, что достаточно того, «чтобы хватало на еду и телевизор из дома не выносил». Есть мнение о заработке 2500 рублей, 500 долларов (1591 рублей по курсу Нацбанка на 16 августа) и 1000 долларов (3183 рублей). Названный максимум по «нормальной» зарплате — 3000 долларов (9549 рублей).

«Наравне, — сообщила одна из девушек и уточнила — «Я зарабатываю больше, поэтому готовь, стирай, убирай» — такой мне не подходит».

«Альфонс мне не надо», — была категорична одна из дам.

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