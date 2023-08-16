В Молодечно пенсионеры и подростки устроили дворовые войны 9 16.08.2023, 16:05

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На головы детей из окон выливают кипяток и помои.

В Молодечно развязалась битва поколений между жителями одного маленького двора на улице Притыцкого. Сюжет — прямо-таки нетленная классика: пенсионеры ругаются на молодежь за громкие посиделки на лавочках у подъездов, а подростки заявляют, что из окон на них выливают помои и кипяток, даже если они ведут себя максимально скромно, пишет «Онлайнер».

В злополучный двор даже приезжали журналисты, чтобы разобраться в ситуации. Обе стороны конфликта, разумеется, виновными себя не считают, но подростки при этом не скрывают своих лиц и имен и готовы говорить открыто. Вот как ситуацию описывает Вера, молодая девушка, которая часто проводит время в этом дворе:

— Буквально вчера я в компании ребят стояла возле подъезда и мне на голову сверху высыпалась крупа, похожая на рис. Ребята рассказывали, что из тех окон на людей выливали кипяток, кидались гнилыми огурцами и другими продуктами питания. Зачем? Если мы вам не нравимся, то спокойно попросите нас покинуть двор. Любой подросток при вежливом к нему отношении не будет идти на конфликт, а просто уйдет.

По словам Веры, особенно опасны скамейки рядом с первым и вторым подъездами. Слушать музыку и громко разговаривать, чтобы получить чем-то по голове, там совсем необязательно. Также самая идейная бабушка этого двора, по словам девушки, совсем не прочь «отшлифовать» тебя отборным матом, если ты ей не понравишься.

Слова Веры косвенно подтверждаются застрявшим на ветках деревьев мусором, который успели сфотографировать журналисты. Помои явно были выброшены из окна.

Сторону пенсионеров вызвалась защитить одна из жительниц дома, но исключительно анонимно и без фотографий.

— Жить здесь просто невыносимо круглый год. Зимой, правда, потише. Летом после шести часов вечера собирается молодежь. Писк, хохот, разбрасывают шелуху от семечек, пьют что-то из жестяных банок. Сделаешь замечание — так они огрызаются, хамят. Лет им примерно по 14—16. И парни, и девушки. Пару лет назад наши сараи кто-то поджег, ступеньки к ним поломали. Компании человек по десять пищат и хохочут здесь от шести до одиннадцати. Что им тут — медом намазано?

Переполненные урны у подъездов действительно указывают на то, что лавочки в этом дворе — место довольно популярное. Вызовы милиции и даже походы к местным депутатам проблему с шумными подростками решить, по словам женщины, так и не смогли.

Дворовая «Санта-Барбара» из Молодечно уже стала причиной громких споров в местных соцсетях. Кто-то принимает сторону подростков, рассказывая о том, что помои летели из этих окон еще «15 лет назад» и вообще «Бабки из этого двора — настоящая мафия». Кто-то же, наоборот, защищает пожилых людей и их право на отдых, заявляя, что подростки и правда регулярно устраивают в этом дворе громкие сходки, мусорят и даже справляют малую нужду.

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