Ждет ли Россию смута? 1 Арсений Молчанов

16.08.2023, 16:11

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Окно с Европой заколочено решеткой.

Центробанк РФ собрался на экстренное заседание и поднял ключевую ставку до 12% с 8,5%, чтоб успокоить летящий вниз рубль. Доллар был дороже 100 рублей, а теперь подуспокоился и ушел на 95.

А меня все не отпускает увольнение сооснователя «Вышки» Игоря Липсица. Вечером посмотрел его интервью, где он отдельно говорит, как долго протянет российская экономика под грузом войны. Если коротко, то долго. 146 млн человек - это серьезный ресурс, который можно доить и грабить.

Экономика России веками строилась на торговле с Европой. А сейчас это окно заколочено решеткой. Идет резкая перестройка на партнерство с Азией, только со знаком минус. Собственно, валютные горки за эти полтора года - один из ее симптомов.

В 2022-м резко обвалился импорт на фоне ухода западных компаний, в результате спрос на доллары и евро упал. При этом товары на складах еще оставались, а бюджет получал огромные нефте и газо доллары. В итоге бакс ушел на аномальные 55 рублей. Но потом наладился «параллельный импорт», люди очухались и рубль пришел в свое нормальное многолетнее состояние - вечному ослаблению.

Крепнуть он может, только если растет экономика и доходы населения. Но со времен «Крыма-2014» Россия лишь топталась на месте с ростом ВВП ниже развитых стран, что для государства из категории «развивающиеся» - конечно, отдельный вопрос. Но как гласил ура-патриотический мурал в Москве на Садовом кольце, «Есть вещи поважнее фондового рынка». Как выяснилось спустя несколько лет, важнее рынка - война ради бесконечной власти.

Впрочем, Путин всегда объяснит: «рубль крепнет - отлично, санкции не работают», «рубль слабеет - тоже отлично, доходы бюджета растут». В этот раз, правда, Владимир Соловьев не выдержал и посмел наехать на главную его опору в экономике - главу ЦБ Эльвиру Набиуллину. Потребовал, чтоб та «ответила перед народом»! Видимо, сбережения у Соловьева в рублях.

Курс валют - для населения самый простой индикатор того, что происходит в экономике. Никому не интересны цифры ВВП. Но если растут цены или на табло меняется доллар, то тогда кошельку сразу становится ощутимо. Курс, я думаю, стабилизируют. Но на время. В долгосрок всех ждет рост цен и урезание бюджета на гражданские статьи - науку, образование, строительство и пр. Они в списке приоритетов давно в конце списка. Гораздо них важнее новые ракеты и танки.

Самое серьезное, что сейчас происходит - ломается качество экономики. Не будет ни денег, ни человеческого капитала, ни западных технологий. Ученые, программисты, инженеры, юристы, финансисты, архитекторы - уезжают из страны. Университеты поставлены в прямую зависимость от крупных чиновников (т.е. Путина), профессоров нанимают по принципу «нам нужны не умные, а верные».

Все ровно так, как говорил Путин: «драйвер роста экономики России это сбережение народа». Сбережение народа выглядит так: рождаемость падает, число абортов за год резко выросло, люди гибнут на фронте, мозги утекают туда, где нет великих скреп и духовности.

Вереди нас ждет, говорит Игорь Липсиц в интервью, большой криминальный передел собственности, похожий на гражданскую войну. Звучит, может, и смело. Но вот глава МВД Колокольцев заявил о критическом дефиците сотрудников. За один только июль из органов уволилось 5 тысяч полицейских. Куда пошли те, кто умеют стрелять? Можно предположить, что в разные ЧВК, которые спонсируют крупные бизнесмены и где отличые зарплаты. Кучки вооруженных частных армий во время смуты - звучит не очень позитивно. Прям чувствую, что если это случится, то начнется ор «Запад нас расчленяет и убивает». Нет, Россия сама себе копает яму. Увы…

Арсений Молчанов, Telegram

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