Военное полотно 1 Telegram-канал «CYNIC»

16.08.2023, 16:21

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ВСУ на еще один шаг приблизились к освобождению Крыма.

ВСУ освободили Урожайное.

Следующая важная цель, вероятно, Старомлыновка, имеющая существенное логистическое значение для выхода к морю.

А выход к морю - это огневой контроль над Крымом.

А огневой контроль над Крымом — это освобождение Крыма в долгосрочной перспективе, потому как «оборонять Крым» (так уж исторически и географически сложилось) невозможно.

Параллельно — это путь к Мариуполю. Но море — первостепенно.

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