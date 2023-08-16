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Военное полотно

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  • Telegram-канал «CYNIC»
  • 16.08.2023, 16:21
  • 3,786
Военное полотно

ВСУ на еще один шаг приблизились к освобождению Крыма.

ВСУ освободили Урожайное.

Следующая важная цель, вероятно, Старомлыновка, имеющая существенное логистическое значение для выхода к морю.

А выход к морю - это огневой контроль над Крымом.

А огневой контроль над Крымом — это освобождение Крыма в долгосрочной перспективе, потому как «оборонять Крым» (так уж исторически и географически сложилось) невозможно.

Параллельно — это путь к Мариуполю. Но море — первостепенно.

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