Военное полотно

Военное полотно1
- Telegram-канал «CYNIC»
- 16.08.2023, 16:21
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ВСУ на еще один шаг приблизились к освобождению Крыма.
ВСУ освободили Урожайное.
Следующая важная цель, вероятно, Старомлыновка, имеющая существенное логистическое значение для выхода к морю.
А выход к морю - это огневой контроль над Крымом.
А огневой контроль над Крымом — это освобождение Крыма в долгосрочной перспективе, потому как «оборонять Крым» (так уж исторически и географически сложилось) невозможно.
Параллельно — это путь к Мариуполю. Но море — первостепенно.
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