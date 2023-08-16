Страны Балтии и Польша обсудят полное закрытие границ с Беларусью 4 16.08.2023, 16:26

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Уже в конце августа.

Страны Балтии и Польша обсудят механизм полного закрытия границы с Беларусью 28 августа на министерской встрече в Варшаве. Об этом сообщила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте, передает BNS.

«Неделю назад у меня был разговор с министром внутренних дел Польши. Мы договорились, что сейчас согласовываем технические детали и алгоритмы, как это выглядело бы, если бы было принято такое региональное решение», — сказала Агне Билотайте.

Литовский министр сообщила, что на 28 августа запланирована встреча в Варшаве, в ходе которой министры стран Балтии (Литвы и Латвии. — Прим. ред.) и Польши «расставят окончательные акценты на том, как должна выглядеть так называемая синхронизация».

При этом заместитель министра внутренних дел Литвы Арнольдас Абрамавичюс заявил, что одновременное закрытие всех пограничных пунктов с Беларусью «вызовет большие организационные проблемы».

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