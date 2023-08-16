«Недавно пришла повестка, но идти в военкомат не собираюсь» 2 16.08.2023, 16:40

2,936

Военнообязанные — о новых правилах сборов.

Проверочные сборы до 60 дней, возможность призывать чуть ли не в два раза чаще, повестки еще и от КГБ, причем даже тем, кто не полностью годен — такие изменения в постановление о военных сборах приняло правительство 15 августа. «Зеркало» спросило у военнообязанных, что они думают о подобных нововведениях. Имена героев изменены в целях безопасности.

Ивану 37 лет, мужчина живет в Минске. Военного звания у него нет, на сборах был около года назад.

— Да, работу выполняешь идиотскую, дома что-то не сделаешь, семью не видишь месяц, на тебя тратятся непонятные деньги из госбюджета. Но если знать, что такое может случиться только пять раз в жизни, то в целом можно и два месяца х***ей пострадать. Только тогда нужно давать раз в две недели увольнительную, — рассуждает мужчина. — Но здесь другой вопрос: какой на **р в этом смысл для государства? Солдаты на сборах — это все-таки не бесплатная рабочая сила. Она иногда очень даже дорогая. Не думаю, что они смогут себе позволить призывать столько раз.

Собеседник уверен: увеличивать в два раза срок подобных мероприятий просто невыгодно, а стрелять и копать окопы можно научить и за месяц. По новому постановлению Ивана могут вызвать на сборы до пяти раз. В документе не указан период, но мужчина надеется, что речь о всем призывном возрасте:

— Как мой работодатель к этому отнесется, мне, честно говоря, пофиг. Пусть заступается, если не хочет терять работника. Но думаю, ни один начальник не оценит позитивно такое решение. Предприниматели и вовсе могут быть поставлены в ужасное положение — в своем бизнесе они отвечают за все. И за 60 дней от него может ничего не остаться. Но я все-таки не думаю, что государство потянет такое число призывников, чтобы это стало проблемой. Даже по старому постановлению могли загрести людей тысячами, но из моих знакомых только два-три человека были на сборах один раз. Это просто какое-то идиотское изменение, которым можно только припугнуть или как-то наказать «неугодных».

А вот увеличение роли КГБ в проведении сборов у Ивана вызывает вопросы. Для чего это ведомству, мужчина не понимает, но отмечает, что кагэбэшники «сейчас везде».

— Возможно, только им доверяет «главнокомандующий». Как будто они чем-то, кроме стукачества, помогут. Нужно изучать историю и смотреть, зачем нужен был НКВД, — говорит собеседник. — Но вообще я думаю, что с новым постановлением для подавляющего большинства ничего не изменится. Там наверху придумывают всякую х**нь, чтобы не погнали с теплого места. Спускают эту чушь вниз. А на местах и так не знают, где брать финансирование и кадры, которые этими военнообязанными будут заниматься. Министр докладывает наверх, что все хорошо, а в военкоматах не понимают, куда деть и чем занять этих «солдатиков». Поэтому люди просто заготавливают дрова для местной котельной.

Около года назад был на сборах и Виктор. Молодой человек родом из Слуцка, ему 23 года. Согласно новому постановлению, его могут призывать до пяти раз. Но собеседник также считает, что скорее всего речь идет о всем времени нахождения в запасе.

— Исходя из изменений, точно увеличится количество плановых сборов в частях за год. А вот что люди будут делать там столько времени — так занять можно чем угодно, это же армия, — шутит парень. — Но меня смущает и настораживает тот факт, что теперь призывать [на сборы] будут и тех, кто не годен, и что этим теперь будет заниматься и КГБ. Зачем все это нужно? Я могу понять, если это желание проверить идеологическую годность запасников. Например, год назад я стоял в строю с теми, кто участвовал в митингах 2020 года, и с теми, кто их разгонял. Но в любом случае это дополнительные контроль и нагрузка на систему. А с учетом того, что наши военные силы не имеют боевого опыта, и что основная часть контрактников просто сидит там ради денег, то и никакой подготовки толком не будет.

Минчанину Владимиру 38, мужчина — старшина запаса. На сборы его призывали прошлой осенью. Свое отношение к ним формулирует лаконично: «Раньше было 30 бесполезных дней, сейчас их стало в два раза больше. Но они так же остались бесполезными».

— Одно дело, когда человек получает какие-то навыки, пусть и общеобразовательные. А другое — когда красит траву. И даже чтобы научить обращаться с оружием, столько времени не нужно. А для остальных целей у нас есть действующая армия, — рассуждает собеседник. — В любом случае мой работодатель к двухмесячному отсутствию явно отнесется очень плохо. Коллектив у нас маленький, и даже обычный уход в отпуск или на больничный усложняет всем жизнь, так как работы становится больше. Понятно, что если меня и призовут, то начальник пойдет навстречу. Зачем ему терять хорошего и опытного работника? Но это скорее от безысходности и невозможности повлиять на призыв.

Самого Владимира перспектива поехать на сборы не привлекает: у мужчины двое детей, и он уверен, что полезнее будет дома, с семьей. А нововведения называет «бестолковой тратой денег и времени»:

— Это постановление выглядит как попытка держать всех и все под контролем. А вот КГБ, по-моему, начинает заниматься совсем не тем, для чего создавалась данная организация.

Олег, капитан запаса. Мужчине 30 лет, ранее он служил по контракту. Сам на сборах не был, но не раз участвовал в них с другой стороны — в часть постоянно приходили военнообязанные. Основываясь на этом опыте, он уверен: 60 дней для такого мероприятия слишком много.

— Необходимости в этом не вижу и сомневаюсь, что каждый день будет что-то полезное. 35 дней еще было нормально: немного отвлекся от рутины, сменил обстановку. И для семьи это терпимый срок. Лично у меня желания ехать так надолго нет, да и понятно, что на работе к такому будут относиться негативно, — говорит мужчина. — Насчет количества раз, которые могут призывать, то, возможно, они решили сделать так, чтобы чаще приезжали молодые. А когда человеку уже под 50, его никто трогать не будет.

На вопрос, чем же можно занимать людей два месяца, Олег отвечает, что тут все зависит от военной части. Например, в одной могут сделать так, что у военнообязанных и минуты свободной не будет за день, а в другой оставят в покое, и можно будет практически пролежать это время.

— Сомневаюсь, что у нас много желающих ехать на сборы добровольно и по своей инициативе. Но и тех, кто будет уклоняться, нарушая закон, будет очень мало, — считает он. — А вот роль КГБ мне пока не понятна. Могу предположить, что они будут спрашивать призываемых об обстановке в стране и отношению к войне в Украине. Кстати, именно война, как мне кажется, стала поводом для нового постановления, могут быть опасения за состояние наших войск. Но здесь нужно, чтобы руководители реально меняли армию в лучшую сторону, а не просто принимали решения на бумаге.

Офицер запаса и 32-летний Александр. Мужчина получил звание после окончания учебы в университете. Не так давно ему пришла повестка, но идти в военкомат он не собирается до последнего:

— Прошло уже много лет, как меня поставили на учет офицером запаса, и пока удавалось избегать сборов. Очень надеюсь, что так будет и впредь. В моем окружении нет людей, желающих ехать туда даже один раз в жизни. К увеличению сроков я отношусь крайне негативно. 30 дней — и так достаточно большой срок, а увеличивать его в два раза — большая глупость. У меня только одна мысль, что так они решили увеличивать численность армии. Например, будут предлагать подписывать контракты с Минобороны.

Что касается права КГБ рассылать повестки, тут собеседник не видит для себя большой проблемы: уверен, что отправитель роли не сыграет, если захочется избежать сборов.

— А подключают их, естественно, для запугивания людей. Хотя это и весьма странно, ведь явка военнообязанных, насколько я знаю, близка к ста процентом. При этом, в моем понимании, такой повестке будут рады две категории людей: те, у кого приличный оклад, и им без разницы, что делать за эти деньги, и те, кто устали от семейного быта, — заключает мужчина.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».