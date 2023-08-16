Раритетный самолет Минобороны РФ тайно летал в КНДР 16.08.2023, 16:49

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В это время в Пхеньяне был Шойгу.

Самолет Минобороны страны-агрессора РФ совершил тайный полет в КНДР во время выставки оружия в Пхеньяне, сообщает DefenseExpress со ссылкой на данные сайта отслеживания полетов.

Отмечается, что 1 августа текущего года из Москвы в Пхеньян вылетел самолет Минобороны РФ Ил-62М с регистрационным номером RA-86559. Борт провел в аэропорту Пхеньяна ориентировочно 36 часов, а к вечеру 2 августа покинул Северную Корею.

«Цель прилета этого самолета в КНДР осталась неизвестной, поскольку о таком визите «гостей» из Москвы в Пхеньян официально не сообщалось, Спутниковые снимки тоже не зафиксировали, чтобы с этого борта что-то загружали или выгружали. Но есть все основания полагать, что прилет Ил-62М мог быть напрямую связан с возможными договоренностями РФ и КНДР в сфере вооружений», — говорится в сообщении.

Издание опубликовало спутниковые снимки, которые четко подтверждают, что в этот период в Пхеньяну действительно прилетал Ил-62М российского Минобороны. Уточняется, что обычно самолеты такого типа используют как VIP-борты для функционеров уровня заместителя министра обороны.

Примечателен также от факт, что выставка оружия, которую также в конце июля посетил министр обороны РФ Сергей Шойгу, действительно продолжалась до 2 августа включительно.

«Вполне логично предположить, что на упомянутом Ил-62М прилетала именно делегация от Минобороны РФ для возможных дополнительных переговоров с северокорейскими коллегами по поставкам оружия и боеприпасов», — добавили в материале.

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