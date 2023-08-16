В Беларуси зарегистрировали ООО «Группа Вагнера» 2 16.08.2023, 16:54

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Она займется «образовательной деятельностью».

В Беларуси появилось ООО «Группа Вагнер», которое будет оказывать «образовательные услуги». Сведения о компании появились в Едином госрегистре юрлиц и индивидуальных предпринимателей Минюста Беларуси, заметило «Зеркало».

Общество с ограниченной ответственностью «Группа Вагнер» с уставным фондом в 200 белорусских рублей Осиповичский райисполком зарегистрировал 4 августа 2023 года. Адрес юрлица — деревня Цель Осиповичского района. Именно там находится полевой лагерь, куда из России прибыли наемники ЧВК.

Основным видом деятельности новой компании заявлено «Прочие виды образования, не включенные в другие группировки».

Собственником компании указан гражданин России Максим Петров.

Напомним, 19 июля 2023 года Могилевский облисполком зарегистрировал общество с ограниченной ответственностью «Конкорд Менеджмент и Консалтинг» с уставным фондом в 200 белорусских рублей. Основным видом деятельности новой компании было заявлено «Управление недвижимым имуществом».

Адрес юрлица — деревня Цель Осиповичского района.

Стопроцентный владелец белорусской компании — российская «Конкорд Менеджмент и Консалтинг», генеральным директором которой по документам является также Евгений Пригожин. В России она существует с 2003 года. Официально там работает 31 человек.

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