В Беларуси зарегистрировали ООО «Группа Вагнера»2
- 16.08.2023, 16:54
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Она займется «образовательной деятельностью».
В Беларуси появилось ООО «Группа Вагнер», которое будет оказывать «образовательные услуги». Сведения о компании появились в Едином госрегистре юрлиц и индивидуальных предпринимателей Минюста Беларуси, заметило «Зеркало».
Общество с ограниченной ответственностью «Группа Вагнер» с уставным фондом в 200 белорусских рублей Осиповичский райисполком зарегистрировал 4 августа 2023 года. Адрес юрлица — деревня Цель Осиповичского района. Именно там находится полевой лагерь, куда из России прибыли наемники ЧВК.
Основным видом деятельности новой компании заявлено «Прочие виды образования, не включенные в другие группировки».
Собственником компании указан гражданин России Максим Петров.
Напомним, 19 июля 2023 года Могилевский облисполком зарегистрировал общество с ограниченной ответственностью «Конкорд Менеджмент и Консалтинг» с уставным фондом в 200 белорусских рублей. Основным видом деятельности новой компании было заявлено «Управление недвижимым имуществом».
Адрес юрлица — деревня Цель Осиповичского района.
Стопроцентный владелец белорусской компании — российская «Конкорд Менеджмент и Консалтинг», генеральным директором которой по документам является также Евгений Пригожин. В России она существует с 2003 года. Официально там работает 31 человек.