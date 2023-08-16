Что происходит на Купянском и Лиманском направлении 16.08.2023, 16:58

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Сырский посетил Восточное направление и принял решение для обороны Купянска.

Россияне штурмовыми отрядами ежедневно пытаются прорвать оборону Вооруженных сил Украины с целью блокирования и последующего захвата Купянска. Об этом рассказал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

Купянское направление

- В связи с осложнением обстановки на Купянском направлении, большую часть дня работал в частях, которые ведут оборону на подступах к городу, - написал командующий Сухопутными войсками.

По словам Сырского, по результатам работы с командирами на Купянском направлении был принят ряд важных решений для обеспечения надежности обороны.

Лиманское направление

Россияне осуществляют перегруппировку, заменяют части, которые потеряли боеспособность в результате потерь и не оставляют планов по новым наступательным действиям.

- Наша задача максимально воспользоваться этой ситуацией и существенно улучшить свое положение. Необходимые для этого решения мы с командирами отработали непосредственно в районе ведения боевых действий, - добавил командующий Сухопутными войсками.

Бахмутское направление

Ситуация на направлении сложная, однако контролируемая. Россияне контратакуют, осуществляют минирование, а также интенсивно обстреливают позиции наших воинов. Вместе с тем, Вооруженные силы продолжают постепенно продвигаться вперед.

- С командирами бригад, которые воюют на Бахмутском направлении, мы обсудили актуальные вопросы повышения эффективности наступательных действий, огневого поражения противника и ряд других мероприятий, направленных на достижение победы над врагом, - пишет Сырский.

Какая ситуация на фронте?

Согласно данным Института изучения войны (ISW), согласно кадрам с геолокацией, Вооруженным силам Украины удалось продвинуться к Работиному, впрочем, контроль над населенным пунктом, как считают эксперты, слаб и неуверен.

В целом наши военные в ходе боев с российскими оккупантами имели определенный успех в Луганской и Запорожской областях.

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