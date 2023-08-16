Борислав Береза: 24 августа будет проведена яркая операция украинских спецслужб 16.08.2023, 17:02

1,552

Борислав Береза

Россияне ее по достоинству оценят.

Служба безопасности Украины рассказала, какими дронами был атакован Крымский мост в июле этого года, а также российский танкер «СИГ» и большой десантный корабль «Оленегорский горняк». «Морской малыш», как утверждается, разработка украинского военпрома.

Много ли у Украины припасено таких сюрпризов для оккупантов? Об этом сайт Charter97.org поговорил с украинским политическим деятелем, экс-депутаом Верховной Рады Бориславом Березой:

— Сюрпризы Украина не готовит вообще, Украина просто показывает, что она может делать и делает. Чем больше будет возможностей, чем лучше удастся реализовывать операции, тем быстрее будет освобожден Крым и скорее закончится война. Могу сказать, что пока такие масштабные успешные операции проходят только в радиусе Крымского моста, но в перспективе мы увидим подобное еще и в других местах, например — Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Екатеринбурге и других городах, где россияне просто с удовольствием наблюдают за войной и думают, что война не постучится к ним в дом. Постучится.

— СБУ как раз и обещает новые операции с участием дронов. Какая из целей может быть приоритетной?

— Давайте я вам открою секрет Полишинеля: целей — масса, а вот ближайшая яркая операция будет проведена 24 августа. И я думаю, что россияне оценят по достоинству потенциал украинских спецслужб.

— Вы можете подробней рассказать про эту операцию?

— Кто же рассказывает заранее то, что будет потом? Понимаете, теме контрнаступления было уделено слишком много внимания, в итоге россияне смогли подготовиться. А здесь подготовиться не удастся, потому что информации не будет никакой, будет результат.

— Видите ли вы в перспективе возможность того, что украинские наработки будут использовать передовые армии мира? Какие направления могут быть перспективными для экспорта?

— К сожалению, Украина стала полигоном для испытания современного оружия в реальных боевых условиях. Компания Lockheed Martin получает огромные заказы на свои изделия после того, как они показали эффективность в противостоянии с Россией в Украине. Надо понимать, что Украина не имеет права упускать такую возможность также, поэтому украинские разработки будут демонстрироваться и далее.

Если ранее мы показывали, насколько эффективна «Стугна», то теперь мы будем показывать не только ее. Задача не просто только показывать как-то выборочно, а довести это до системы, значит в ближайшее время должны появиться заводы по выпуску морских дронов, воздушных дронов, наземных. Война переходит в формат дронового противостояния, поэтому задача — побеждать, соответственно показывать, что наши изобретатели лучше, технологии лучше и эффективность наша лучше. А доказать это можно только в прямом бою. Cоответственно, если мы это докажем, то эти наработки будет использовать весь мир.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».