Белорусские перевозчики столкнулись с проблемами при транзитном проезде через РФ 16.08.2023, 17:10

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В чем причина?

У белорусских перевозчиков, которые следовали из Китая в Беларусь транзитом через Россию, возникали проблемы в Смоленской области. В отдельных случаях даже не оформлялось разрешение на проезд. В ассоциации БАМАП разъяснили, в чем загвоздка.

Речь о тех перевозчиках, которые везли новые транспортные средства из Китая в Беларусь транзитом через территорию России.

Инспекторы Ространснадзора в Смоленской области задерживали их в силу отсутствия учетного талона, наличие которого предусмотрено пунктом 11 статьи 2 Федерального закона от 24 июля 1998 г. №127-03 «О государственном контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение порядка их выполнения». В отдельных случаях также не было оформлено разрешение на проезд крупногабаритного транспортного средства.

— В связи с этим российская сторона просила обратить внимание белорусских перевозчиков на необходимость получения при въезде на территорию Российской Федерации учетного талона при проезде нового транспортного средства без груза транзитом через ее территорию, а также на необходимость получения разрешения на проезд крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств в случаях, предусмотренных законодательством, — предупредили в БАМАП.

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