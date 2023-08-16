Умер экс-командующий российскими оккупационными войсками в Украине

Умер экс-командующий российскими оккупационными войсками в Украине12
- 16.08.2023, 17:12
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Генералу Жидко было 57 лет.
Скончался экс-командующий войсками Восточного военного округа и бывший заместитель министра обороны России генерал-полковник Геннадий Жидко. Об этом сообщил губернатор Хабаровского края РФ Михаил Дегтярев.
Генералу Жидко было 57 лет.
«После продолжительной болезни в Москве скончался Герой России, генерал-полковник Геннадий Валериевич Жидко», — написал Дегтярев в Telegram. Он отметил, что Жидко занимал в Москве должность заместителя министра обороны России и был командующим войсками Восточного военного округа в Хабаровске.
В мае 2022-го Жидко возглавлял российские оккупационные войска в Украине.