Умер экс-командующий российскими оккупационными войсками в Украине 12 16.08.2023, 17:12

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Геннадий Жидко

Генералу Жидко было 57 лет.

Скончался экс-командующий войсками Восточного военного округа и бывший заместитель министра обороны России генерал-полковник Геннадий Жидко. Об этом сообщил губернатор Хабаровского края РФ Михаил Дегтярев.

Генералу Жидко было 57 лет.

«После продолжительной болезни в Москве скончался Герой России, генерал-полковник Геннадий Валериевич Жидко», — написал Дегтярев в Telegram. Он отметил, что Жидко занимал в Москве должность заместителя министра обороны России и был командующим войсками Восточного военного округа в Хабаровске.

В мае 2022-го Жидко возглавлял российские оккупационные войска в Украине.

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